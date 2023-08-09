1 Dakikada MX Satın Alın









MX, MEXC tarafından arz edilen yerel fayda tokenidir. MX Token sahipleri, Launchpad ve Kickstarter gibi platform etkinliklerine ücretsiz olarak katılabilir ve yeni projelerden karşılık gelen oranda airdrop ödülleri alabilirler. Bunlara ek olarak MX, işlem ücretlerinin ödenmesi ve kullanıcıların vadeli işlem ücretlerinde %10 indirimden yararlanması için kullanılabilir.









MX Token satın almak için kişisel spot hesabınızda USDT, USDC, BTC veya ETH olduğundan emin olun, çünkü şu anda MEXC platformunda yalnızca bu dört tokene sahip olarak MX ile ilgili işlem çiftlerinde alım satım yapmak mümkündür.





Bu tokenlerden herhangi birine sahip değilseniz, itibari para birimleriyle USDT satın alabilir veya bu kriptolardan herhangi birini başka bir borsadan MEXC platformuna yatırabilirsiniz.









Resmi MEXC websitesinde oturum açın, imleci sayfanın üst kısmındaki [Spot] seçeneğinin üzerine getirin ve [Spot] seçeneğini seçin. Sağdaki arama çubuğuna "MX" yazın ve MX/USDT işlem çiftini bulun.









Mum grafiğinin altına, satın almak istediğiniz MX miktarını ve fiyatı girin. Satın alma işlemini tamamlamak ve emrin piyasada gerçekleşmesini beklemek için [MX Al] seçeneğine tıklayın.













MEXC Uygulamasının ana sayfasında, alt menü çubuğunda [Piyasalar] seçeneğine dokunun ve ardından [Spot] seçeneğini seçin. MX/USDT Mum Grafiği sayfasına gitmek için [MX/USDT] üzerine dokunun (Arama yapmak için arama çubuğunu da kullanabilirsiniz). Ardından, [Al] seçeneğine dokunun.





Satın almak istediğiniz MX miktarını ve fiyatı girin. Satın alma işlemini tamamlamak ve emrin piyasada işleme alınmasını beklemek için [MX Al] seçeneğine dokunun.













MX Tokene sahip olmak, Launchpad ve Kickstarter gibi platform etkinliklerine ücretsiz olarak katılmanızı sağlar. Daha ayrıntılı açıklama için Kickstarter etkinliklerini örnek olarak alalım.





MEXC websitesi ana sayfasında [Spot] - [Kickstarter] seçeneğine tıklayın.









Etkinlik sayfasında [Tek Tıkla Taahhüt Et] seçeneğine tıklayarak devam eden tüm Kickstarter etkinliklerine katılabilirsiniz. Başarılı bir şekilde katıldıktan sonra, ödüllerin dağıtılmasını beklemeniz yeterlidir.









Genel olarak, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için son 30 gün içinde en az 1.000 MX tutmanız gerekir. Katılım kriterleri farklı etkinlikler için değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için etkinlik sayfalarını kontrol edebilirsiniz.





Tüm kriterleri karşılıyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine aynı anda katılabilirsiniz. Etkinliklere katılımınız sırasında, MX tokenleriniz kilitlenmeyecektir. Tokenleriniz ile serbestçe alım satım yapabilirsiniz.





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