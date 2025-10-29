ราคาปัจจุบัน ZeroTrust วันนี้ คือ 0.00843232 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZERØ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZERØ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ZeroTrust วันนี้ คือ 0.00843232 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZERØ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZERØ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZERØ

ข้อมูลราคา ZERØ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZERØ

โทเคโนมิกส์ ZERØ

การคาดการณ์ราคา ZERØ

ZeroTrust ราคา (ZERØ)

ราคาปัจจุบัน 1 ZERØ เป็น USD

$0.00845105
$0.00845105$0.00845105
-1.60%1D
ZeroTrust (ZERØ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:22:44 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ZeroTrust (ZERØ) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0074414
$ 0.0074414$ 0.0074414
ต่ำสุด 24h
$ 0.00871855
$ 0.00871855$ 0.00871855
สูงสุด 24h

$ 0.0074414
$ 0.0074414$ 0.0074414

$ 0.00871855
$ 0.00871855$ 0.00871855

$ 0.00877521
$ 0.00877521$ 0.00877521

$ 0.00134542
$ 0.00134542$ 0.00134542

+3.93%

-1.89%

+57.35%

+57.35%

ราคาเรียลไทม์ ZeroTrust (ZERØ) คือ $0.00843232 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดZERØ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0074414 และราคาสูงสุด $ 0.00871855 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ZERØ คือ $ 0.00877521 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00134542

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ZERØ มีการเปลี่ยนแปลง +3.93% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.89% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +57.35% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ZeroTrust (ZERØ) ข้อมูลการตลาด

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

--
----

$ 8.47M
$ 8.47M$ 8.47M

367.74M
367.74M 367.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ZeroTrust คือ $ 3.11M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ZERØ คือ 367.74M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.47M

ประวัติราคา ZeroTrust (ZERØ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ZeroTrust เป็น USD เท่ากับ $ -0.000162927354310577
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZeroTrust เป็น USD เท่ากับ $ +0.0387371766
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZeroTrust เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZeroTrust เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000162927354310577-1.89%
30 วัน$ +0.0387371766+459.39%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ZeroTrust (ZERØ)

ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ZeroTrust (USD)

ZeroTrust (ZERØ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ZeroTrust (ZERØ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ZeroTrust

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ZeroTrust ตอนนี้!

ZERØ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ZeroTrust (ZERØ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ZeroTrust (ZERØ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ZERØโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ZeroTrust (ZERØ)

วันนี้ ZeroTrust (ZERØ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ZERØ เป็นUSD คือ 0.00843232 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ZERØ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ZERØ เป็น USD คือ $ 0.00843232 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ZeroTrust คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ZERØ คือ $ 3.11M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ZERØ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ZERØ คือ 367.74M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ZERØ คือเท่าใด?
ZERØ ถึงราคา ATH ที่ 0.00877521 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ZERØ คือเท่าไร?
ZERØ ถึงราคา ATL ที่ 0.00134542 USD
ปริมาณการเทรดของ ZERØ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ZERØ คือ -- USD
ปีนี้ ZERØ จะสูงขึ้นอีกไหม?
ZERØ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ZERØ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:22:44 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

