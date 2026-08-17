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ราคาปัจจุบัน your hood วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด UHOOD เท่ากับ 9,705.74 USD ติดตามการอัปเดตราคา UHOOD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน your hood วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด UHOOD เท่ากับ 9,705.74 USD ติดตามการอัปเดตราคา UHOOD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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your hood ราคา (UHOOD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UHOOD เป็น USD

$0.00001002
$0.00001002$0.00001002
+0.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
your hood (UHOOD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:41:42 (UTC+8)

ราคา your hood วันนี้

ราคาปัจจุบัน your hood (UHOOD) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UHOOD เป็น USD คือ $ 0 ต่อ UHOOD.

your hood มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9,705.74 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 968.15M UHOOD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UHOOD เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00107978 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UHOOD เคลื่อนไหว -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.37% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

your hood (UHOOD) ข้อมูลการตลาด

$ 9.71K
$ 9.71K$ 9.71K

--
----

$ 10.03K
$ 10.03K$ 10.03K

968.15M
968.15M 968.15M

968,150,316.723112
968,150,316.723112 968,150,316.723112

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ your hood คือ $ 9.71K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UHOOD คือ 968.15M โดยมีอุปทานรวมที่ 968150316.723112 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.03K

ประวัติราคา your hood USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107978
$ 0.00107978$ 0.00107978

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+1.08%

-3.37%

-3.37%

ประวัติราคา your hood (UHOOD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา your hood เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา your hood เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา your hood เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา your hood เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.08%
30 วัน$ 0-82.14%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา your hood

การคาดการณ์ราคา your hood (UHOOD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ UHOOD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา your hood (UHOOD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ your hood อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา your hood จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา UHOOD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา your hood

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your hood (UHOOD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Name ServiceRobinhood Ecosystem

เกี่ยวกับ your hood

ราคาปัจจุบันของ your hood คือเท่าไร?

your hood มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง 1.07% ในวันนี้

ชุมชนของ UHOOD เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ your hood อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Name Service,Robinhood Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ UHOOD ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

UHOOD เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.0348719625067225204000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 968150316.723112 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ your hood

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:41:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ your hood (UHOOD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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