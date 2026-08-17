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ราคาปัจจุบัน xRAM Liquid Staking Token วันนี้ คือ 0.01541359 USD มูลค่าตลาด HYPERRAM เท่ากับ 1,589,383 USD ติดตามการอัปเดตราคา HYPERRAM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน xRAM Liquid Staking Token วันนี้ คือ 0.01541359 USD มูลค่าตลาด HYPERRAM เท่ากับ 1,589,383 USD ติดตามการอัปเดตราคา HYPERRAM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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xRAM Liquid Staking Token ราคา (HYPERRAM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HYPERRAM เป็น USD

$0.01586295
$0.01586295$0.01586295
-0.06%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:35:57 (UTC+8)

ราคา xRAM Liquid Staking Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) วันนี้ $ 0.01541359, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HYPERRAM เป็น USD คือ $ 0.01541359 ต่อ HYPERRAM.

xRAM Liquid Staking Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,589,383 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 103.12M HYPERRAM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HYPERRAM เทรดระหว่าง $ 0.01551269 (ต่ำ) กับ $ 0.01694819 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03819125 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00866271

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HYPERRAM เคลื่อนไหว -0.64% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.83K.

xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) ข้อมูลการตลาด

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 1.83K
$ 1.83K$ 1.83K

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

103.12M
103.12M 103.12M

103,115,314.4247244
103,115,314.4247244 103,115,314.4247244

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ xRAM Liquid Staking Token คือ $ 1.59M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.83K อุปทานหมุนเวียนของ HYPERRAM คือ 103.12M โดยมีอุปทานรวมที่ 103115314.4247244 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.59M

ประวัติราคา xRAM Liquid Staking Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01551269
$ 0.01551269$ 0.01551269
ต่ำสุด 24h
$ 0.01694819
$ 0.01694819$ 0.01694819
สูงสุด 24h

$ 0.01551269
$ 0.01551269$ 0.01551269

$ 0.01694819
$ 0.01694819$ 0.01694819

$ 0.03819125
$ 0.03819125$ 0.03819125

$ 0.00866271
$ 0.00866271$ 0.00866271

-0.64%

-9.05%

+0.02%

+0.02%

ประวัติราคา xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา xRAM Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.00153448218496728
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา xRAM Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0034322057
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา xRAM Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0082585444
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา xRAM Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000022119607064

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00153448218496728-9.05%
30 วัน$ -0.0034322057-22.26%
60 วัน$ -0.0082585444-53.57%
90 วัน$ -0.00000022119607064-0.00%

การคาดการณ์ราคา xRAM Liquid Staking Token

การคาดการณ์ราคา xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HYPERRAM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ xRAM Liquid Staking Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา xRAM Liquid Staking Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HYPERRAM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา xRAM Liquid Staking Token

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xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

HyperEVM EcosystemLiquid Staking Tokens

เกี่ยวกับ xRAM Liquid Staking Token

ราคาสดของ xRAM Liquid Staking Token คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.4977885611643049262000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -9.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ HYPERRAM อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ xRAM Liquid Staking Token คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿51329811.98468406494000 xRAM Liquid Staking Token อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

HYPERRAM มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ HYPERRAM มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.5009890385619379642000 และ ฿0.5473491324499523542000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ xRAM Liquid Staking Token คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (103115314.4247244 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ xRAM Liquid Staking Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:35:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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