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ราคาปัจจุบัน Wrapped Krown วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WKROWN เท่ากับ 11,682,002 USD ติดตามการอัปเดตราคา WKROWN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped Krown วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WKROWN เท่ากับ 11,682,002 USD ติดตามการอัปเดตราคา WKROWN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped Krown โลโก้

Wrapped Krown ราคา (WKROWN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WKROWN เป็น USD

$0.00021045
$0.00021045$0.00021045
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Krown (WKROWN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:22:50 (UTC+8)

ราคา Wrapped Krown วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped Krown (WKROWN) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WKROWN เป็น USD คือ $ 0 ต่อ WKROWN.

Wrapped Krown มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 11,682,002 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 55.57B WKROWN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WKROWN เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00265266 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WKROWN เคลื่อนไหว -0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 91.39K.

Wrapped Krown (WKROWN) ข้อมูลการตลาด

$ 11.68M
$ 11.68M$ 11.68M

$ 91.39K
$ 91.39K$ 91.39K

$ 11.68M
$ 11.68M$ 11.68M

55.57B
55.57B 55.57B

55,572,123,160.37953
55,572,123,160.37953 55,572,123,160.37953

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Krown คือ $ 11.68M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 91.39K อุปทานหมุนเวียนของ WKROWN คือ 55.57B โดยมีอุปทานรวมที่ 55572123160.37953 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.68M

ประวัติราคา Wrapped Krown USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00265266
$ 0.00265266$ 0.00265266

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

+3.46%

-4.64%

-4.64%

ประวัติราคา Wrapped Krown (WKROWN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Krown เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Krown เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Krown เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Krown เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+3.46%
30 วัน$ 0-27.70%
60 วัน$ 0-26.65%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Wrapped Krown

การคาดการณ์ราคา Wrapped Krown (WKROWN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WKROWN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped Krown (WKROWN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Krown อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped Krown จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WKROWN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped Krown

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เกี่ยวกับ Wrapped Krown

ราคาปัจจุบันของ Wrapped Krown คือเท่าไร?

Wrapped Krown ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.46% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

WKROWN เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 3.46% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก WKROWN กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Wrapped Krown มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Krown Network Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Krown Network Ecosystem WKROWN แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Wrapped Krown ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿377275311.40367250436000 ส่งผลให้ WKROWN อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

WKROWN มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Wrapped Krown มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ WKROWN อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 55572123160.37953 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Krown

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:22:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Krown (WKROWN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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