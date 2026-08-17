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ราคาปัจจุบัน Wrapped iTRY วันนี้ คือ 0.02377724 USD มูลค่าตลาด WITRY เท่ากับ 8,759,064 USD ติดตามการอัปเดตราคา WITRY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped iTRY วันนี้ คือ 0.02377724 USD มูลค่าตลาด WITRY เท่ากับ 8,759,064 USD ติดตามการอัปเดตราคา WITRY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped iTRY ราคา (WITRY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WITRY เป็น USD

$0.02377694
$0.02377694$0.02377694
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped iTRY (WITRY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:22:35 (UTC+8)

ราคา Wrapped iTRY วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped iTRY (WITRY) วันนี้ $ 0.02377724, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WITRY เป็น USD คือ $ 0.02377724 ต่อ WITRY.

Wrapped iTRY มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 8,759,064 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 368.38M WITRY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WITRY เทรดระหว่าง $ 0.02376871 (ต่ำ) กับ $ 0.02383935 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02383935 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01226095

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WITRY เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Wrapped iTRY (WITRY) ข้อมูลการตลาด

$ 8.76M
$ 8.76M$ 8.76M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.76M
$ 8.76M$ 8.76M

368.38M
368.38M 368.38M

368,380,156.8848967
368,380,156.8848967 368,380,156.8848967

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped iTRY คือ $ 8.76M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ WITRY คือ 368.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 368380156.8848967 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.76M

ประวัติราคา Wrapped iTRY USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02376871
$ 0.02376871$ 0.02376871
ต่ำสุด 24h
$ 0.02383935
$ 0.02383935$ 0.02383935
สูงสุด 24h

$ 0.02376871
$ 0.02376871$ 0.02376871

$ 0.02383935
$ 0.02383935$ 0.02383935

$ 0.02383935
$ 0.02383935$ 0.02383935

$ 0.01226095
$ 0.01226095$ 0.01226095

+0.01%

+0.04%

+0.31%

+0.31%

ประวัติราคา Wrapped iTRY (WITRY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped iTRY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped iTRY เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003117647
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped iTRY เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006672630
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped iTRY เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000000266901774

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.04%
30 วัน$ +0.0003117647+1.31%
60 วัน$ +0.0006672630+2.81%
90 วัน$ -0.00000000266901774-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped iTRY

การคาดการณ์ราคา Wrapped iTRY (WITRY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WITRY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped iTRY (WITRY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped iTRY อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped iTRY จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WITRY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped iTRY

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Wrapped iTRY (WITRY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MegaETH EcosystemStablecoinsTRY Stablecoin

เกี่ยวกับ Wrapped iTRY

มูลค่าปัจจุบันของ Wrapped iTRY วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Wrapped iTRY เทรดที่ราคา ฿0.7678962583057131832000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ WITRY มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Wrapped iTRY มีสภาพคล่องอย่างไร?

Wrapped iTRY มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ WITRY เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.7676207782633134878000 ถึง ฿0.7699021276414042830000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ WITRY ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Wrapped iTRY อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Stablecoins,Wrapped-Tokens,TRY Stablecoin,Yield-Bearing Stablecoin,MegaETH Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ WITRY อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped iTRY

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:22:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped iTRY (WITRY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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