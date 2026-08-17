ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Wrapped Gonka วันนี้ คือ 0.129946 USD มูลค่าตลาด WGNK เท่ากับ 15,388,386 USD ติดตามการอัปเดตราคา WGNK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped Gonka วันนี้ คือ 0.129946 USD มูลค่าตลาด WGNK เท่ากับ 15,388,386 USD ติดตามการอัปเดตราคา WGNK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WGNK

ข้อมูลราคา WGNK

WGNK คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WGNK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WGNK

โทเคโนมิกส์ WGNK

การคาดการณ์ราคา WGNK

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Wrapped Gonka โลโก้

Wrapped Gonka ราคา (WGNK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WGNK เป็น USD

$0.129946
$0.129946$0.129946
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Gonka (WGNK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:21:45 (UTC+8)

ราคา Wrapped Gonka วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped Gonka (WGNK) วันนี้ $ 0.129946, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WGNK เป็น USD คือ $ 0.129946 ต่อ WGNK.

Wrapped Gonka มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 15,388,386 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 118.42M WGNK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WGNK เทรดระหว่าง $ 0.127963 (ต่ำ) กับ $ 0.130511 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.282399 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.109233

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WGNK เคลื่อนไหว +0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 25.16K.

Wrapped Gonka (WGNK) ข้อมูลการตลาด

$ 15.39M
$ 15.39M$ 15.39M

$ 25.16K
$ 25.16K$ 25.16K

$ 56.26M
$ 56.26M$ 56.26M

118.42M
118.42M 118.42M

432,936,764.5308848
432,936,764.5308848 432,936,764.5308848

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Gonka คือ $ 15.39M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 25.16K อุปทานหมุนเวียนของ WGNK คือ 118.42M โดยมีอุปทานรวมที่ 432936764.5308848 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 56.26M

ประวัติราคา Wrapped Gonka USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.127963
$ 0.127963$ 0.127963
ต่ำสุด 24h
$ 0.130511
$ 0.130511$ 0.130511
สูงสุด 24h

$ 0.127963
$ 0.127963$ 0.127963

$ 0.130511
$ 0.130511$ 0.130511

$ 0.282399
$ 0.282399$ 0.282399

$ 0.109233
$ 0.109233$ 0.109233

+0.70%

+1.38%

-6.94%

-6.94%

ประวัติราคา Wrapped Gonka (WGNK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Gonka เป็น USD เท่ากับ $ +0.0017637
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Gonka เป็น USD เท่ากับ $ -0.0047865609
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Gonka เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Gonka เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000001058137745

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0017637+1.38%
30 วัน$ -0.0047865609-3.68%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.0000001058137745+0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped Gonka

การคาดการณ์ราคา Wrapped Gonka (WGNK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WGNK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped Gonka (WGNK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Gonka อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped Gonka จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WGNK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped Gonka

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Wrapped Gonka

ตอนนี้ Wrapped Gonka กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿4.19666232000830228000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 1.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

WGNK กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem

ตลาด Wrapped Gonka มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ WGNK?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 118421037.71 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Wrapped Gonka เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿9.12019794767075982000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿3.52772701892683794000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Wrapped Gonka กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Wrapped Gonka

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Gonka

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:21:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Gonka (WGNK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wrapped Gonka

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036791
$0.036791$0.036791

+121.64%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06725
$0.06725$0.06725

-5.52%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001643
$0.001643$0.001643

-32.24%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008241
$0.008241$0.008241

-6.13%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036791
$0.036791$0.036791

+121.64%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01170
$0.01170$0.01170

+66.90%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002470
$0.0002470$0.0002470

+63.57%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01679
$0.01679$0.01679

+52.63%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0610
$1.0610$1.0610

+39.60%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?