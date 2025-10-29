ราคาปัจจุบัน Wrapped DOR วันนี้ คือ 0.00271213 USD ติดตามการอัปเดตราคา WDOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WDOR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped DOR วันนี้ คือ 0.00271213 USD ติดตามการอัปเดตราคา WDOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WDOR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WDOR

ข้อมูลราคา WDOR

โทเคโนมิกส์ WDOR

การคาดการณ์ราคา WDOR

Wrapped DOR โลโก้

Wrapped DOR ราคา (WDOR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WDOR เป็น USD

$0.00271213
-0.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped DOR (WDOR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:26:55 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped DOR (WDOR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00268584
ต่ำสุด 24h
$ 0.00273739
สูงสุด 24h

$ 0.00268584
$ 0.00273739
$ 0.00916377
$ 0
--

-0.92%

+614.55%

+614.55%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped DOR (WDOR) คือ $0.00271213 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWDOR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00268584 และราคาสูงสุด $ 0.00273739 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WDOR คือ $ 0.00916377 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WDOR มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.92% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +614.55% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped DOR (WDOR) ข้อมูลการตลาด

$ 67.80K
--
----

$ 67.80K
25.00M
25,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped DOR คือ $ 67.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WDOR คือ 25.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 25000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 67.80K

ประวัติราคา Wrapped DOR (WDOR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped DOR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped DOR เป็น USD เท่ากับ $ -0.0014591557
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped DOR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped DOR เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.92%
30 วัน$ -0.0014591557-53.80%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped DOR (WDOR)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped DOR (USD)

Wrapped DOR (WDOR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped DOR (WDOR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped DOR

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped DOR ตอนนี้!

WDOR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped DOR (WDOR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped DOR (WDOR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WDORโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped DOR (WDOR)

วันนี้ Wrapped DOR (WDOR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WDOR เป็นUSD คือ 0.00271213 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WDOR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WDOR เป็น USD คือ $ 0.00271213 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped DOR คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WDOR คือ $ 67.80K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WDOR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WDOR คือ 25.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WDOR คือเท่าใด?
WDOR ถึงราคา ATH ที่ 0.00916377 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WDOR คือเท่าไร?
WDOR ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ WDOR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WDOR คือ -- USD
ปีนี้ WDOR จะสูงขึ้นอีกไหม?
WDOR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WDOR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:26:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped DOR (WDOR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

