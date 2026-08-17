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ราคาปัจจุบัน Wrapped BOT วันนี้ คือ 9.23 USD มูลค่าตลาด WBOT เท่ากับ 15,102,386 USD ติดตามการอัปเดตราคา WBOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped BOT วันนี้ คือ 9.23 USD มูลค่าตลาด WBOT เท่ากับ 15,102,386 USD ติดตามการอัปเดตราคา WBOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped BOT ราคา (WBOT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WBOT เป็น USD

$9.22
$9.22$9.22
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped BOT (WBOT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:19:19 (UTC+8)

ราคา Wrapped BOT วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped BOT (WBOT) วันนี้ $ 9.23, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WBOT เป็น USD คือ $ 9.23 ต่อ WBOT.

Wrapped BOT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 15,102,386 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 150.00M WBOT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WBOT เทรดระหว่าง $ 9.22 (ต่ำ) กับ $ 9.29 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 10.24 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 8.63

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WBOT เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.51M.

Wrapped BOT (WBOT) ข้อมูลการตลาด

$ 15.10M
$ 15.10M$ 15.10M

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

$ 15.10M
$ 15.10M$ 15.10M

150.00M
150.00M 150.00M

1,637,163.373422602
1,637,163.373422602 1,637,163.373422602

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped BOT คือ $ 15.10M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.51M อุปทานหมุนเวียนของ WBOT คือ 150.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1637163.373422602 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.10M

ประวัติราคา Wrapped BOT USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 9.22
$ 9.22$ 9.22
ต่ำสุด 24h
$ 9.29
$ 9.29$ 9.29
สูงสุด 24h

$ 9.22
$ 9.22$ 9.22

$ 9.29
$ 9.29$ 9.29

$ 10.24
$ 10.24$ 10.24

$ 8.63
$ 8.63$ 8.63

-0.00%

--

-4.94%

-4.94%

ประวัติราคา Wrapped BOT (WBOT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BOT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BOT เป็น USD เท่ากับ $ -0.4487801370
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BOT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BOT เป็น USD เท่ากับ $ -0.051442384273442

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.4487801370-4.86%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.051442384273442-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped BOT

การคาดการณ์ราคา Wrapped BOT (WBOT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WBOT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped BOT (WBOT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped BOT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped BOT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WBOT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped BOT

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Wrapped BOT (WBOT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BOT Chain EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped BOT

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Wrapped BOT ใช้งาน?

Wrapped BOT ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ WBOT เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿298.0868454102214000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Wrapped BOT อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Wrapped BOT จัดอยู่ในหมวดหมู่ Wrapped-Tokens,BOT Chain Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ WBOT กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Wrapped BOT เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿487738093.27275102148000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #-- มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ WBOT จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 150000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Wrapped BOT ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา WBOT มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Wrapped BOT เคลื่อนไหวระหว่าง ฿297.7638910814996000 และ ฿300.0245713825522000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped BOT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:19:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped BOT (WBOT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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