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ราคาปัจจุบัน Virtue USD วันนี้ คือ 0.98368 USD มูลค่าตลาด VUSD เท่ากับ 574,505 USD ติดตามการอัปเดตราคา VUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Virtue USD วันนี้ คือ 0.98368 USD มูลค่าตลาด VUSD เท่ากับ 574,505 USD ติดตามการอัปเดตราคา VUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Virtue USD ราคา (VUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VUSD เป็น USD

$0.98368
$0.98368$0.98368
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Virtue USD (VUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:59:03 (UTC+8)

ราคา Virtue USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Virtue USD (VUSD) วันนี้ $ 0.98368, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VUSD เป็น USD คือ $ 0.98368 ต่อ VUSD.

Virtue USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 574,505 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 584.04K VUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VUSD เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.069 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.932671

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VUSD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 483.02.

Virtue USD (VUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 574.51K
$ 574.51K$ 574.51K

$ 483.02
$ 483.02$ 483.02

$ 574.51K
$ 574.51K$ 574.51K

584.04K
584.04K 584.04K

584,037.064504
584,037.064504 584,037.064504

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Virtue USD คือ $ 574.51K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 483.02 อุปทานหมุนเวียนของ VUSD คือ 584.04K โดยมีอุปทานรวมที่ 584037.064504 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 574.51K

ประวัติราคา Virtue USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.069
$ 1.069$ 1.069

$ 0.932671
$ 0.932671$ 0.932671

--

--

-0.48%

-0.48%

ประวัติราคา Virtue USD (VUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Virtue USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virtue USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0113153694
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virtue USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0114802341
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virtue USD เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0113153694-1.15%
60 วัน$ -0.0114802341-1.16%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Virtue USD

การคาดการณ์ราคา Virtue USD (VUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Virtue USD (VUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Virtue USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Virtue USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Virtue USD

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Virtue USD (VUSD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Crypto-backed StablecoinIOTA EcosystemStablecoins

เกี่ยวกับ Virtue USD

ราคาปัจจุบันของ Virtue USD คือเท่าไร?

Virtue USD ซื้อขายอยู่ที่ ฿31.7696435037050496000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

VUSD เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ --% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก VUSD กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Virtue USD มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,IOTA Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,IOTA Ecosystem VUSD แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Virtue USD ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿18554630.61269525610000 ส่งผลให้ VUSD อยู่ในอันดับที่ #3445 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

VUSD มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Virtue USD มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ VUSD อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 584037.064504 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Virtue USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:59:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Virtue USD (VUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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