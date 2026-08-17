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ราคาปัจจุบัน VibeStrategy วันนี้ คือ 0.00143146 USD มูลค่าตลาด VIBESTR เท่ากับ 1,037,844 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIBESTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน VibeStrategy วันนี้ คือ 0.00143146 USD มูลค่าตลาด VIBESTR เท่ากับ 1,037,844 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIBESTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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VibeStrategy ราคา (VIBESTR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VIBESTR เป็น USD

$0.00143158
$0.00143158$0.00143158
-0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
VibeStrategy (VIBESTR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:57:48 (UTC+8)

ราคา VibeStrategy วันนี้

ราคาปัจจุบัน VibeStrategy (VIBESTR) วันนี้ $ 0.00143146, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VIBESTR เป็น USD คือ $ 0.00143146 ต่อ VIBESTR.

VibeStrategy มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,037,844 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 725.02M VIBESTR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VIBESTR เทรดระหว่าง $ 0.00140856 (ต่ำ) กับ $ 0.00149381 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01527444 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00132091

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VIBESTR เคลื่อนไหว -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.83K.

VibeStrategy (VIBESTR) ข้อมูลการตลาด

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

725.02M
725.02M 725.02M

725,015,200.5008578
725,015,200.5008578 725,015,200.5008578

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VibeStrategy คือ $ 1.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.83K อุปทานหมุนเวียนของ VIBESTR คือ 725.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 725015200.5008578 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.04M

ประวัติราคา VibeStrategy USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00140856
$ 0.00140856$ 0.00140856
ต่ำสุด 24h
$ 0.00149381
$ 0.00149381$ 0.00149381
สูงสุด 24h

$ 0.00140856
$ 0.00140856$ 0.00140856

$ 0.00149381
$ 0.00149381$ 0.00149381

$ 0.01527444
$ 0.01527444$ 0.01527444

$ 0.00132091
$ 0.00132091$ 0.00132091

-0.15%

-3.82%

-5.45%

-5.45%

ประวัติราคา VibeStrategy (VIBESTR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา VibeStrategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VibeStrategy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006981827
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VibeStrategy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008130727
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VibeStrategy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000001243515230204

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.82%
30 วัน$ -0.0006981827-48.77%
60 วัน$ -0.0008130727-56.80%
90 วัน$ -0.0000001243515230204-0.00%

การคาดการณ์ราคา VibeStrategy

การคาดการณ์ราคา VibeStrategy (VIBESTR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VIBESTR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา VibeStrategy (VIBESTR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ VibeStrategy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา VibeStrategy จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VIBESTR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา VibeStrategy

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VibeStrategy (VIBESTR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemNFT Strategy FlywheelNFTFi

เกี่ยวกับ VibeStrategy

ราคาปัจจุบันของ VibeStrategy คือเท่าไร?

VibeStrategy ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.0462314715047715012000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -3.82% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

VIBESTR เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -3.82% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก VIBESTR กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

VibeStrategy มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel อย่างไร?

ในกลุ่ม NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel VIBESTR แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ VibeStrategy ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿33518963.37473493768000 ส่งผลให้ VIBESTR อยู่ในอันดับที่ #2823 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.0454918764776947632000 ถึง ฿0.0482451723754367682000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

VIBESTR มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

VibeStrategy มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ VIBESTR อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 725015200.5008578 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VibeStrategy

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:57:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VibeStrategy (VIBESTR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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