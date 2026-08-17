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ราคาปัจจุบัน Usual EUR วันนี้ คือ 1,16 USD มูลค่าตลาด EUR0 เท่ากับ 221 415 USD ติดตามการอัปเดตราคา EUR0 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Usual EUR วันนี้ คือ 1,16 USD มูลค่าตลาด EUR0 เท่ากับ 221 415 USD ติดตามการอัปเดตราคา EUR0 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Usual EUR ราคา (EUR0)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EUR0 เป็น USD

$1,16
$1,16$1,16
0,00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Usual EUR (EUR0) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:48:22 (UTC+8)

ราคา Usual EUR วันนี้

ราคาปัจจุบัน Usual EUR (EUR0) วันนี้ $ 1,16, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EUR0 เป็น USD คือ $ 1,16 ต่อ EUR0.

Usual EUR มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 221 415 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 191,27K EUR0 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EUR0 เทรดระหว่าง $ 1,16 (ต่ำ) กับ $ 1,16 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,19 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,13

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EUR0 เคลื่อนไหว 0,00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0,20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 118,36K.

Usual EUR (EUR0) ข้อมูลการตลาด

$ 221,42K
$ 221,42K$ 221,42K

$ 118,36K
$ 118,36K$ 118,36K

$ 221,42K
$ 221,42K$ 221,42K

191,27K
191,27K 191,27K

191 266,2994594993
191 266,2994594993 191 266,2994594993

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Usual EUR คือ $ 221,42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 118,36K อุปทานหมุนเวียนของ EUR0 คือ 191,27K โดยมีอุปทานรวมที่ 191266.2994594993 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 221,42K

ประวัติราคา Usual EUR USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,16
$ 1,16$ 1,16
ต่ำสุด 24h
$ 1,16
$ 1,16$ 1,16
สูงสุด 24h

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

0,00%

+0,15%

+0,20%

+0,20%

ประวัติราคา Usual EUR (EUR0) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Usual EUR เป็น USD เท่ากับ $ +0,00178822
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Usual EUR เป็น USD เท่ากับ $ +0,0137620080
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Usual EUR เป็น USD เท่ากับ $ +0,0050953000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Usual EUR เป็น USD เท่ากับ $ +0,0023740763369494

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0,00178822+0,15%
30 วัน$ +0,0137620080+1,19%
60 วัน$ +0,0050953000+0,44%
90 วัน$ +0,0023740763369494+0,00%

การคาดการณ์ราคา Usual EUR

การคาดการณ์ราคา Usual EUR (EUR0) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EUR0 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Usual EUR (EUR0) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Usual EUR อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Usual EUR จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EUR0 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Usual EUR

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Usual EUR (EUR0) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemStablecoins

เกี่ยวกับ Usual EUR

ราคาปัจจุบันของ Usual EUR คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿37.4642022449352000 โดย Usual EUR มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ EUR0 อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 191266.2994594993 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Usual EUR คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿7150979.60350200630000 โดยอยู่ในอันดับที่ #4578 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

EUR0 มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿37.4642022449352000 และ ฿37.4642022449352000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Usual EUR เข้ากับหมวดหมู่ Stablecoins,Ethereum Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Stablecoins,Ethereum Ecosystem EUR0 แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Usual EUR

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:48:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Usual EUR (EUR0)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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