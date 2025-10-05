Useless Blockchain ราคา (USB)
--
--
+2.58%
+2.58%
ราคาเรียลไทม์ Useless Blockchain (USB) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSB ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USB คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USB มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.58% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Useless Blockchain คือ $ 13.58K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USB คือ 999.62M โดยมีอุปทานรวมที่ 999620532.038373 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.58K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Useless Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Useless Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Useless Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Useless Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ 0
|+11.55%
|60 วัน
|$ 0
|+39.64%
|90 วัน
|$ 0
|--
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-04 13:39:16
|ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
|10-04 11:26:38
|อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
|10-03 10:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
|10-03 05:17:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
|10-01 14:11:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
|09-30 18:14:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น