ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USDU

ข้อมูลราคา USDU

เอกสารไวท์เปเปอร์ USDU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USDU

โทเคโนมิกส์ USDU

การคาดการณ์ราคา USDU

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:40:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา USDu (USDU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.99922
$ 0.99922$ 0.99922
ต่ำสุด 24h
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
สูงสุด 24h

$ 0.99922
$ 0.99922$ 0.99922

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 0.990456
$ 0.990456$ 0.990456

+0.02%

+0.03%

-0.02%

-0.02%

ราคาเรียลไทม์ USDu (USDU) คือ $0.999706 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSDU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.99922 และราคาสูงสุด $ 1.0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USDU คือ $ 1.011 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.990456

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USDU มีการเปลี่ยนแปลง +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.02% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

USDu (USDU) ข้อมูลการตลาด

$ 18.22M
$ 18.22M$ 18.22M

--
----

$ 18.22M
$ 18.22M$ 18.22M

18.23M
18.23M 18.23M

18,227,295.618412
18,227,295.618412 18,227,295.618412

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ USDu คือ $ 18.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USDU คือ 18.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 18227295.618412 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 18.22M

ประวัติราคา USDu (USDU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา USDu เป็น USD เท่ากับ $ +0.00032852
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USDu เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001604528
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USDu เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002752190
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USDu เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003623422311247

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00032852+0.03%
30 วัน$ +0.0001604528+0.02%
60 วัน$ -0.0002752190-0.02%
90 วัน$ -0.0003623422311247-0.03%

อะไรคือ USDu (USDU)

USDu is a yield bearing stablecoin that tracks the value of one U.S. dollar. Issued by Unitas Labs under the SPL standard, each token is fully backed by cash and short-duration U.S. Treasury instruments custodied with regulated institutions. On-chain proof-of-reserves data allows anyone to verify collateral levels in real time. The project enables compliant minting and redemption for KYC-verified counterparties, while circulating USDu can move freely across wallets, exchanges, and DeFi applications on Solana as a dollar-denominated settlement asset.

การคาดการณ์ราคา USDu (USD)

USDu (USDU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ USDu (USDU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ USDu

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา USDu ตอนนี้!

USDU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ USDu (USDU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ USDu (USDU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ USDUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ USDu (USDU)

วันนี้ USDu (USDU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USDU เป็นUSD คือ 0.999706 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USDU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USDU เป็น USD คือ $ 0.999706 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ USDu คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USDU คือ $ 18.22M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USDU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USDU คือ 18.23M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USDU คือเท่าใด?
USDU ถึงราคา ATH ที่ 1.011 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USDU คือเท่าไร?
USDU ถึงราคา ATL ที่ 0.990456 USD
ปริมาณการเทรดของ USDU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USDU คือ -- USD
ปีนี้ USDU จะสูงขึ้นอีกไหม?
USDU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USDU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ USDu (USDU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

