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ราคาปัจจุบัน Uncertain Systems วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด UNSYS เท่ากับ 18,520.66 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNSYS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Uncertain Systems วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด UNSYS เท่ากับ 18,520.66 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNSYS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Uncertain Systems ราคา (UNSYS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UNSYS เป็น USD

$0.00001854
$0.00001854$0.00001854
-2.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Uncertain Systems (UNSYS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:38:12 (UTC+8)

ราคา Uncertain Systems วันนี้

ราคาปัจจุบัน Uncertain Systems (UNSYS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UNSYS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ UNSYS.

Uncertain Systems มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 18,520.66 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.92M UNSYS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UNSYS เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00208725 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UNSYS เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +68.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Uncertain Systems (UNSYS) ข้อมูลการตลาด

$ 18.52K
$ 18.52K$ 18.52K

--
----

$ 18.52K
$ 18.52K$ 18.52K

999.92M
999.92M 999.92M

999,920,314.329939
999,920,314.329939 999,920,314.329939

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Uncertain Systems คือ $ 18.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UNSYS คือ 999.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 999920314.329939 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 18.52K

ประวัติราคา Uncertain Systems USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208725
$ 0.00208725$ 0.00208725

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-2.51%

+68.17%

+68.17%

ประวัติราคา Uncertain Systems (UNSYS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Uncertain Systems เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Uncertain Systems เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Uncertain Systems เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Uncertain Systems เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.51%
30 วัน$ 0+18.21%
60 วัน$ 0-23.04%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Uncertain Systems

การคาดการณ์ราคา Uncertain Systems (UNSYS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ UNSYS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Uncertain Systems (UNSYS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Uncertain Systems อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Uncertain Systems จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา UNSYS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Uncertain Systems

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Uncertain Systems (UNSYS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Uncertain Systems

ราคาปัจจุบันของ Uncertain Systems คือเท่าไร?

Uncertain Systems ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -2.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ UNSYS มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา UNSYS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ Uncertain Systems เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

UNSYS มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UNSYS มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿0.0674113414963284450000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ Uncertain Systems แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

UNSYS เปรียบเทียบกับโทเค็น Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem UNSYS มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Uncertain Systems

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:38:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Uncertain Systems (UNSYS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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