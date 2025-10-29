ราคาปัจจุบัน TRADESMAN วันนี้ คือ 0.00020305 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRADIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRADIE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน TRADESMAN วันนี้ คือ 0.00020305 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRADIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRADIE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 TRADIE เป็น USD

$0.00020312
$0.00020312
+8.90%1D
TRADESMAN (TRADIE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:19:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา TRADESMAN (TRADIE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00018471
$ 0.00018471
ต่ำสุด 24h
$ 0.00021223
$ 0.00021223
สูงสุด 24h

$ 0.00018471
$ 0.00018471

$ 0.00021223
$ 0.00021223

$ 0.00025547
$ 0.00025547

$ 0.00009049
$ 0.00009049

-2.79%

+8.88%

+83.09%

+83.09%

ราคาเรียลไทม์ TRADESMAN (TRADIE) คือ $0.00020305 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTRADIE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00018471 และราคาสูงสุด $ 0.00021223 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TRADIE คือ $ 0.00025547 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00009049

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TRADIE มีการเปลี่ยนแปลง -2.79% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +8.88% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +83.09% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

TRADESMAN (TRADIE) ข้อมูลการตลาด

$ 222.69K
$ 222.69K

--
--

$ 222.69K
$ 222.69K

1.10B
1.10B

1,095,219,270.259721
1,095,219,270.259721

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TRADESMAN คือ $ 222.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRADIE คือ 1.10B โดยมีอุปทานรวมที่ 1095219270.259721 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 222.69K

ประวัติราคา TRADESMAN (TRADIE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TRADESMAN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TRADESMAN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000113578
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TRADESMAN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TRADESMAN เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+8.88%
30 วัน$ +0.0000113578+5.59%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ TRADESMAN (TRADIE)

TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick.

TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make.

Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place.

The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally!

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา TRADESMAN (USD)

TRADESMAN (TRADIE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ TRADESMAN (TRADIE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ TRADESMAN

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา TRADESMAN ตอนนี้!

TRADIE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ TRADESMAN (TRADIE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TRADESMAN (TRADIE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TRADIEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TRADESMAN (TRADIE)

วันนี้ TRADESMAN (TRADIE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TRADIE เป็นUSD คือ 0.00020305 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TRADIE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TRADIE เป็น USD คือ $ 0.00020305 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ TRADESMAN คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TRADIE คือ $ 222.69K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TRADIE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TRADIE คือ 1.10B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TRADIE คือเท่าใด?
TRADIE ถึงราคา ATH ที่ 0.00025547 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TRADIE คือเท่าไร?
TRADIE ถึงราคา ATL ที่ 0.00009049 USD
ปริมาณการเทรดของ TRADIE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TRADIE คือ -- USD
ปีนี้ TRADIE จะสูงขึ้นอีกไหม?
TRADIE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TRADIE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:19:16 (UTC+8)

