Tokenize Xchange ราคา (TKX)
-0.40%
-1.67%
+0.97%
+0.97%
ราคาเรียลไทม์ Tokenize Xchange (TKX) คือ $2.18 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTKX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 2.16 และราคาสูงสุด $ 2.21 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TKX คือ $ 50.43 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.111255
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TKX มีการเปลี่ยนแปลง -0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.67% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tokenize Xchange คือ $ 174.43M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TKX คือ 80.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 218.05M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tokenize Xchange เป็น USD เท่ากับ $ -0.037031410205794
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokenize Xchange เป็น USD เท่ากับ $ -1.1974382480
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokenize Xchange เป็น USD เท่ากับ $ -1.2668496660
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokenize Xchange เป็น USD เท่ากับ $ -2.779915954040124
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.037031410205794
|-1.67%
|30 วัน
|$ -1.1974382480
|-54.92%
|60 วัน
|$ -1.2668496660
|-58.11%
|90 วัน
|$ -2.779915954040124
|-56.04%
Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees.
The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.
