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ราคาปัจจุบัน TheContentForge วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SPARQ เท่ากับ 401,381 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPARQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TheContentForge วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SPARQ เท่ากับ 401,381 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPARQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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TheContentForge ราคา (SPARQ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SPARQ เป็น USD

$0.00040138
$0.00040138$0.00040138
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TheContentForge (SPARQ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:15:55 (UTC+8)

ราคา TheContentForge วันนี้

ราคาปัจจุบัน TheContentForge (SPARQ) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SPARQ เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SPARQ.

TheContentForge มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 401,381 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 996.80M SPARQ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SPARQ เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00354506 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SPARQ เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 74.15K.

TheContentForge (SPARQ) ข้อมูลการตลาด

$ 401.38K
$ 401.38K$ 401.38K

$ 74.15K
$ 74.15K$ 74.15K

$ 401.38K
$ 401.38K$ 401.38K

996.80M
996.80M 996.80M

996,798,294.7308294
996,798,294.7308294 996,798,294.7308294

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TheContentForge คือ $ 401.38K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 74.15K อุปทานหมุนเวียนของ SPARQ คือ 996.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 996798294.7308294 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 401.38K

ประวัติราคา TheContentForge USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0.00354506
$ 0.00354506$ 0.00354506

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ประวัติราคา TheContentForge (SPARQ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TheContentForge เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TheContentForge เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TheContentForge เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TheContentForge เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 00.00%
60 วัน$ 0-32.86%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา TheContentForge

การคาดการณ์ราคา TheContentForge (SPARQ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SPARQ ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TheContentForge (SPARQ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TheContentForge อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TheContentForge จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SPARQ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TheContentForge

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เกี่ยวกับ TheContentForge

ราคาปัจจุบันของ TheContentForge วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ TheContentForge อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ SPARQ เป็นอย่างไร?

SPARQ เทรดระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ TheContentForge มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน SPARQ กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า SPARQ กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ TheContentForge คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿12963292.20799511682000 TheContentForge อยู่ในอันดับที่ #3244 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ SPARQ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

TheContentForge เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿0.1144938317331292932000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ SPARQ?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (996798294.7308294 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TheContentForge

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:15:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TheContentForge (SPARQ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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