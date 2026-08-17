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ราคาปัจจุบัน The Lion วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LION เท่ากับ 160,402 USD ติดตามการอัปเดตราคา LION เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Lion วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LION เท่ากับ 160,402 USD ติดตามการอัปเดตราคา LION เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Lion ราคา (LION)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LION เป็น USD

$0.00016051
$0.00016051$0.00016051
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Lion (LION) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:10:13 (UTC+8)

ราคา The Lion วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Lion (LION) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LION เป็น USD คือ $ 0 ต่อ LION.

The Lion มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 160,402 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.67M LION ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LION เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00921415 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LION เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -21.93% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.12K.

The Lion (LION) ข้อมูลการตลาด

$ 160.40K
$ 160.40K$ 160.40K

$ 5.12K
$ 5.12K$ 5.12K

$ 160.40K
$ 160.40K$ 160.40K

999.67M
999.67M 999.67M

999,669,525.419894
999,669,525.419894 999,669,525.419894

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Lion คือ $ 160.40K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.12K อุปทานหมุนเวียนของ LION คือ 999.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 999669525.419894 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 160.40K

ประวัติราคา The Lion USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00921415
$ 0.00921415$ 0.00921415

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-2.53%

-21.93%

-21.93%

ประวัติราคา The Lion (LION) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Lion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Lion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Lion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Lion เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.53%
30 วัน$ 0+18.30%
60 วัน$ 0+3.19%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Lion

การคาดการณ์ราคา The Lion (LION) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LION ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Lion (LION) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Lion อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Lion จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LION ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Lion

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The Lion (LION) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Lion

ราคาปัจจุบันของ The Lion คือเท่าไร?

The Lion เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -2.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ LION คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿5180459.45559663444000 LION อยู่ในอันดับ #5049 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ The Lion มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ LION มีเท่าไร?

มีโทเคน 999669525.419894 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

The Lion เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

The Lion เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.2975868785475600630000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ LION คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

LION มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Lion

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:10:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Lion (LION)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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