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ราคาปัจจุบัน The Bubbleheads วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BUBBLE เท่ากับ 16,069.09 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUBBLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Bubbleheads วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BUBBLE เท่ากับ 16,069.09 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUBBLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Bubbleheads ราคา (BUBBLE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BUBBLE เป็น USD

$0.00001607
$0.00001607$0.00001607
-0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Bubbleheads (BUBBLE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:05:26 (UTC+8)

ราคา The Bubbleheads วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Bubbleheads (BUBBLE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BUBBLE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BUBBLE.

The Bubbleheads มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 16,069.09 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.78M BUBBLE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BUBBLE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00389035 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BUBBLE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The Bubbleheads (BUBBLE) ข้อมูลการตลาด

$ 16.07K
$ 16.07K$ 16.07K

--
----

$ 16.07K
$ 16.07K$ 16.07K

999.78M
999.78M 999.78M

999,782,641.46479
999,782,641.46479 999,782,641.46479

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Bubbleheads คือ $ 16.07K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BUBBLE คือ 999.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 999782641.46479 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.07K

ประวัติราคา The Bubbleheads USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00389035
$ 0.00389035$ 0.00389035

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.01%

-3.02%

-3.02%

ประวัติราคา The Bubbleheads (BUBBLE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Bubbleheads เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bubbleheads เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bubbleheads เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Bubbleheads เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ 0-10.18%
60 วัน$ 0-36.99%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา The Bubbleheads

การคาดการณ์ราคา The Bubbleheads (BUBBLE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BUBBLE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Bubbleheads (BUBBLE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Bubbleheads อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Bubbleheads จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BUBBLE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Bubbleheads

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The Bubbleheads (BUBBLE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Bubbleheads

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ The Bubbleheads ใช้งาน?

The Bubbleheads ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ BUBBLE เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.01% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

The Bubbleheads อยู่ในหมวดหมู่ใด?

The Bubbleheads จัดอยู่ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ BUBBLE กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ The Bubbleheads เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿518978.9979759187698000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #9255 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ BUBBLE จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 999782641.46479 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ The Bubbleheads ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา BUBBLE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา The Bubbleheads เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Bubbleheads

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:05:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Bubbleheads (BUBBLE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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