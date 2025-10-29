ราคาปัจจุบัน SUPERIOR วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUPERIOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SUPERIOR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SUPERIOR วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUPERIOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SUPERIOR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUPERIOR

ข้อมูลราคา SUPERIOR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SUPERIOR

โทเคโนมิกส์ SUPERIOR

การคาดการณ์ราคา SUPERIOR

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

SUPERIOR โลโก้

SUPERIOR ราคา (SUPERIOR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SUPERIOR เป็น USD

--
----
-0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SUPERIOR (SUPERIOR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:16:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SUPERIOR (SUPERIOR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-0.30%

-1.66%

-1.66%

ราคาเรียลไทม์ SUPERIOR (SUPERIOR) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSUPERIOR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SUPERIOR คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SUPERIOR มีการเปลี่ยนแปลง -0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.30% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.66% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SUPERIOR (SUPERIOR) ข้อมูลการตลาด

$ 414.01K
$ 414.01K$ 414.01K

--
----

$ 459.10K
$ 459.10K$ 459.10K

9.02B
9.02B 9.02B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SUPERIOR คือ $ 414.01K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SUPERIOR คือ 9.02B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 459.10K

ประวัติราคา SUPERIOR (SUPERIOR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SUPERIOR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SUPERIOR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SUPERIOR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SUPERIOR เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.30%
30 วัน$ 0-38.27%
60 วัน$ 0-61.20%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ SUPERIOR (SUPERIOR)

$SUPERIOR is a Cardano-based meme token representing the next wave of utility and community in the ecosystem. While still under the radar, it’s designed to dominate narratives around DePIN, community-driven growth, and viral content on X.

Here’s the breakdown:

Built on Cardano: It uses ADA’s native token standard, requiring no smart contracts for basic transfers. That means it’s secure, cheap, and fast.

Viral content engine: $SUPERIOR fuels an aggressive content strategy—memes, insights, analysis—laser-focused on growing the Cardano narrative.

Community identity: It’s more than just a token. It’s a banner. A symbol for those who believe Cardano should lead the crypto conversation and that content is king.

Tied to DePIN and engagement: It’s aligned with emerging trends like DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), the rise of Midnight, and real-world Cardano adoption.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา SUPERIOR (USD)

SUPERIOR (SUPERIOR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SUPERIOR (SUPERIOR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SUPERIOR

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SUPERIOR ตอนนี้!

SUPERIOR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ SUPERIOR (SUPERIOR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SUPERIOR (SUPERIOR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SUPERIORโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SUPERIOR (SUPERIOR)

วันนี้ SUPERIOR (SUPERIOR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SUPERIOR เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SUPERIOR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SUPERIOR เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SUPERIOR คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SUPERIOR คือ $ 414.01K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SUPERIOR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SUPERIOR คือ 9.02B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SUPERIOR คือเท่าใด?
SUPERIOR ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SUPERIOR คือเท่าไร?
SUPERIOR ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SUPERIOR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SUPERIOR คือ -- USD
ปีนี้ SUPERIOR จะสูงขึ้นอีกไหม?
SUPERIOR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SUPERIOR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:16:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SUPERIOR (SUPERIOR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,639.01
$114,639.01$114,639.01

0.00%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,095.30
$4,095.30$4,095.30

-0.03%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03929
$0.03929$0.03929

-15.39%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.5160
$3.5160$3.5160

-8.85%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.05
$199.05$199.05

+0.07%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,095.30
$4,095.30$4,095.30

-0.03%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,639.01
$114,639.01$114,639.01

0.00%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.05
$199.05$199.05

+0.07%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6659
$2.6659$2.6659

+1.13%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19992
$0.19992$0.19992

+0.07%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009520
$0.009520$0.009520

-4.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.625
$1.625$1.625

+116.66%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.020600
$0.020600$0.020600

+724.00%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000479
$0.0000000479$0.0000000479

+456.97%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.625
$1.625$1.625

+116.66%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00174
$0.00174$0.00174

+74.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000079
$0.0000000000000000079$0.0000000000000000079

+75.55%