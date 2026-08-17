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ราคาปัจจุบัน Strategy Punks วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $STRPNK เท่ากับ 114,515 USD ติดตามการอัปเดตราคา $STRPNK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Strategy Punks วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $STRPNK เท่ากับ 114,515 USD ติดตามการอัปเดตราคา $STRPNK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Strategy Punks ราคา ($STRPNK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $STRPNK เป็น USD

$0.00011451
$0.00011451$0.00011451
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Strategy Punks ($STRPNK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:42:01 (UTC+8)

ราคา Strategy Punks วันนี้

ราคาปัจจุบัน Strategy Punks ($STRPNK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน $STRPNK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ $STRPNK.

Strategy Punks มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 114,515 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B $STRPNK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา $STRPNK เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00242568 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น $STRPNK เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.74% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 49.74.

Strategy Punks ($STRPNK) ข้อมูลการตลาด

$ 114.52K
$ 114.52K$ 114.52K

$ 49.74
$ 49.74$ 49.74

$ 114.52K
$ 114.52K$ 114.52K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Strategy Punks คือ $ 114.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 49.74 อุปทานหมุนเวียนของ $STRPNK คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 114.52K

ประวัติราคา Strategy Punks USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00242568
$ 0.00242568$ 0.00242568

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.21%

-0.74%

-0.74%

ประวัติราคา Strategy Punks ($STRPNK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Strategy Punks เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategy Punks เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategy Punks เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strategy Punks เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.21%
30 วัน$ 0+68.05%
60 วัน$ 0+31.19%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Strategy Punks

การคาดการณ์ราคา Strategy Punks ($STRPNK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ $STRPNK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Strategy Punks ($STRPNK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Strategy Punks อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Strategy Punks จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา $STRPNK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Strategy Punks

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Strategy Punks ($STRPNK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemNFT Strategy FlywheelNFTFi

เกี่ยวกับ Strategy Punks

ราคาปัจจุบันของ Strategy Punks คือเท่าไร?

Strategy Punks เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ $STRPNK คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿3698348.51808696660000 $STRPNK อยู่ในอันดับ #5571 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Strategy Punks มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ $STRPNK มีเท่าไร?

มีโทเคน 1000000000.0 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Strategy Punks เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Strategy Punks เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.0783391698323642592000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ $STRPNK คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

$STRPNK มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Strategy Punks

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:42:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Strategy Punks ($STRPNK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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