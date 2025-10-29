ราคาปัจจุบัน stBGT วันนี้ คือ 1.83 USD ติดตามการอัปเดตราคา STBGT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STBGT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน stBGT วันนี้ คือ 1.83 USD ติดตามการอัปเดตราคา STBGT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STBGT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STBGT

ข้อมูลราคา STBGT

เอกสารไวท์เปเปอร์ STBGT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STBGT

โทเคโนมิกส์ STBGT

การคาดการณ์ราคา STBGT

stBGT โลโก้

stBGT ราคา (STBGT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STBGT เป็น USD

$1.84
$1.84
+0.50%1D
stBGT (STBGT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:16:00 (UTC+8)

ข้อมูลราคา stBGT (STBGT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.68
$ 1.68
ต่ำสุด 24h
$ 1.85
$ 1.85
สูงสุด 24h

$ 1.68
$ 1.68

$ 1.85
$ 1.85

$ 3.05
$ 3.05

$ 1.58
$ 1.58

-0.62%

+0.44%

-8.78%

-8.78%

ราคาเรียลไทม์ stBGT (STBGT) คือ $1.83 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTBGT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.68 และราคาสูงสุด $ 1.85 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STBGT คือ $ 3.05 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.58

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STBGT มีการเปลี่ยนแปลง -0.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.44% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

stBGT (STBGT) ข้อมูลการตลาด

$ 335.41K
$ 335.41K

--
--

$ 335.41K
$ 335.41K

182.44K
182.44K

182,441.2469472586
182,441.2469472586

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ stBGT คือ $ 335.41K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STBGT คือ 182.44K โดยมีอุปทานรวมที่ 182441.2469472586 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 335.41K

ประวัติราคา stBGT (STBGT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา stBGT เป็น USD เท่ากับ $ +0.00798445
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา stBGT เป็น USD เท่ากับ $ -0.6503494260
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา stBGT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา stBGT เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00798445+0.44%
30 วัน$ -0.6503494260-35.53%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ stBGT (STBGT)

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO.

BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา stBGT (USD)

stBGT (STBGT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ stBGT (STBGT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ stBGT

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา stBGT ตอนนี้!

STBGT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ stBGT (STBGT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ stBGT (STBGT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STBGTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ stBGT (STBGT)

วันนี้ stBGT (STBGT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STBGT เป็นUSD คือ 1.83 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STBGT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STBGT เป็น USD คือ $ 1.83 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ stBGT คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STBGT คือ $ 335.41K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STBGT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STBGT คือ 182.44K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STBGT คือเท่าใด?
STBGT ถึงราคา ATH ที่ 3.05 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STBGT คือเท่าไร?
STBGT ถึงราคา ATL ที่ 1.58 USD
ปริมาณการเทรดของ STBGT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STBGT คือ -- USD
ปีนี้ STBGT จะสูงขึ้นอีกไหม?
STBGT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STBGT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ stBGT (STBGT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

