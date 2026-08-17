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ราคาปัจจุบัน Startale USD วันนี้ คือ 0.999517 USD มูลค่าตลาด USDSC เท่ากับ 4,778,027 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDSC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Startale USD วันนี้ คือ 0.999517 USD มูลค่าตลาด USDSC เท่ากับ 4,778,027 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDSC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Startale USD ราคา (USDSC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USDSC เป็น USD

$1.008
$1.008$1.008
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Startale USD (USDSC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:33:54 (UTC+8)

ราคา Startale USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Startale USD (USDSC) วันนี้ $ 0.999517, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDSC เป็น USD คือ $ 0.999517 ต่อ USDSC.

Startale USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,778,027 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.78M USDSC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDSC เทรดระหว่าง $ 0.995277 (ต่ำ) กับ $ 1.007 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.79 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.93387

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDSC เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 273.81K.

Startale USD (USDSC) ข้อมูลการตลาด

$ 4.78M
$ 4.78M$ 4.78M

$ 273.81K
$ 273.81K$ 273.81K

$ 4.78M
$ 4.78M$ 4.78M

4.78M
4.78M 4.78M

4,780,250.278387
4,780,250.278387 4,780,250.278387

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Startale USD คือ $ 4.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 273.81K อุปทานหมุนเวียนของ USDSC คือ 4.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 4780250.278387 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.78M

ประวัติราคา Startale USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.995277
$ 0.995277$ 0.995277
ต่ำสุด 24h
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
สูงสุด 24h

$ 0.995277
$ 0.995277$ 0.995277

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.93387
$ 0.93387$ 0.93387

-0.09%

-0.58%

-0.16%

-0.16%

ประวัติราคา Startale USD (USDSC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Startale USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.005846765647371965
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Startale USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0032344370
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Startale USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0316484064
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Startale USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000172361874977

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.005846765647371965-0.58%
30 วัน$ +0.0032344370+0.32%
60 วัน$ -0.0316484064-3.16%
90 วัน$ +0.0000172361874977+0.00%

การคาดการณ์ราคา Startale USD

การคาดการณ์ราคา Startale USD (USDSC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USDSC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Startale USD (USDSC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Startale USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Startale USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USDSC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Startale USD

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Startale USD (USDSC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Soneium EcosystemStablecoins

เกี่ยวกับ Startale USD

มูลค่าปัจจุบันของ Startale USD วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Startale USD เทรดที่ราคา ฿32.28015732220871148000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ USDSC มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Startale USD มีสภาพคล่องอย่างไร?

Startale USD มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ USDSC เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿32.14322331603756588000 ถึง ฿32.52182646564708000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ USDSC ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Startale USD อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Stablecoins,Soneium Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ USDSC อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Startale USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:33:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Startale USD (USDSC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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