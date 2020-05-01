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โทเค็น ระบบนิเวศ Soneium ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Soneium เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,080.32
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.46
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,074
+0.16%
+0.00%
-1.14%
$ 410.27M
$ 10.68K
4
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,719
-0.16%
-0.00%
-1.36%
$ 61.75M
$ 434.93
5
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.086274
-0.14%
+0.01%
+0.34%
$ 55.23M
$ 2.24M
6
$ 0.004514
-0.20%
-0.57%
-6.02%
$ 39.42M
$ 12.00M
7
Startale USD
Startale USD
USDSC
$ 0.997386
-0.09%
-0.00%
-0.22%
$ 4.77M
$ 272.53K
8
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01609708
+0.13%
+0.00%
+1.39%
$ 2.63M
$ 1.28M
9
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.017
0.00%
-0.05%
-5.92%
$ 1.34M
$ 110.36
10
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999227
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 1.09M
$ 21.47K
11
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.12297
0.00%
0.00%
-5.75%
$ 997.43K
$ 18.02
12
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999234
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 823.71K
$ 167.84K
13
Neemo Staked Astar
Neemo Staked Astar
NSASTR
$ 0.00399201
0.00%
--
0.00%
$ 815.75K
$ 1.10
14
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
15
SONE
SONE
SONE
$ 0.995457
+0.02%
-0.00%
-0.39%
$ 478.05K
$ 9.26
16
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
SOLVBTC.JUP
$ 62,289
0.00%
--
0.00%
$ 445.75K
$ 291.51
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 1,996.7
0.00%
0.00%
-3.34%
$ 323.77K
$ 7.84
18
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148881
0.00%
--
-3.02%
$ 240.53K
$ 0.20
19
Wrapped stASTR
Wrapped stASTR
WSTASTR
$ 0.0051532
0.00%
0.00%
-6.25%
$ 221.21K
$ 10.44
20
Arcas
Arcas
ARCAS
$ 0.00296598
-0.05%
-0.08%
-18.78%
$ 205.97K
$ 1.37K
21
Bonsai Coin
Bonsai Coin
BONSAICOIN
$ 4.078E-9
0.00%
+1.40%
-11.85%
$ 69.42K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Soneium คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Soneium เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 21 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $14.16B
โทเค็น ระบบนิเวศ Soneium ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Soneium ที่ติดตามบน MEXC นั้น BONSAICOIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Soneium กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 21 ระบบนิเวศ Soneium ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Soneium ยอดนิยม รวมถึง WBTC, LINK, SOLVBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Soneium คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Soneium ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $14.16B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Soneium นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง