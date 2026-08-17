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ราคาปัจจุบัน Staked ZIG วันนี้ คือ 0.03774154 USD มูลค่าตลาด STZIG เท่ากับ 18,870,769 USD ติดตามการอัปเดตราคา STZIG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Staked ZIG วันนี้ คือ 0.03774154 USD มูลค่าตลาด STZIG เท่ากับ 18,870,769 USD ติดตามการอัปเดตราคา STZIG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Staked ZIG ราคา (STZIG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STZIG เป็น USD

$0.03807438
$0.03807438$0.03807438
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Staked ZIG (STZIG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:31:26 (UTC+8)

ราคา Staked ZIG วันนี้

ราคาปัจจุบัน Staked ZIG (STZIG) วันนี้ $ 0.03774154, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.57% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STZIG เป็น USD คือ $ 0.03774154 ต่อ STZIG.

Staked ZIG มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 18,870,769 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 500.00M STZIG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STZIG เทรดระหว่าง $ 0.03764345 (ต่ำ) กับ $ 0.04322466 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.062633 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03764345

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STZIG เคลื่อนไหว +0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 345.62K.

Staked ZIG (STZIG) ข้อมูลการตลาด

$ 18.87M
$ 18.87M$ 18.87M

$ 345.62K
$ 345.62K$ 345.62K

$ 18.87M
$ 18.87M$ 18.87M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked ZIG คือ $ 18.87M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 345.62K อุปทานหมุนเวียนของ STZIG คือ 500.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 18.87M

ประวัติราคา Staked ZIG USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03764345
$ 0.03764345$ 0.03764345
ต่ำสุด 24h
$ 0.04322466
$ 0.04322466$ 0.04322466
สูงสุด 24h

$ 0.03764345
$ 0.03764345$ 0.03764345

$ 0.04322466
$ 0.04322466$ 0.04322466

$ 0.062633
$ 0.062633$ 0.062633

$ 0.03764345
$ 0.03764345$ 0.03764345

+0.12%

-2.56%

-10.04%

-10.04%

ประวัติราคา Staked ZIG (STZIG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked ZIG เป็น USD เท่ากับ $ -0.000994103099857292
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked ZIG เป็น USD เท่ากับ $ -0.0061186924
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked ZIG เป็น USD เท่ากับ $ -0.0117082635
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked ZIG เป็น USD เท่ากับ $ -0.00001248507164749

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000994103099857292-2.56%
30 วัน$ -0.0061186924-16.21%
60 วัน$ -0.0117082635-31.02%
90 วัน$ -0.00001248507164749-0.00%

การคาดการณ์ราคา Staked ZIG

การคาดการณ์ราคา Staked ZIG (STZIG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STZIG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Staked ZIG (STZIG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Staked ZIG อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Staked ZIG จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STZIG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Staked ZIG

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หมวดหมู่ :

Liquid Staking TokensZIGChain Ecosystem

เกี่ยวกับ Staked ZIG

ปัจจุบัน Staked ZIG มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Staked ZIG ซื้อขายอยู่ที่ ฿1.2188915734123911576000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -2.56% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ STZIG จะขึ้นหรือลง?

STZIG มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Liquid Staking Tokens,ZIGChain Ecosystem

วันนี้ Staked ZIG ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย STZIG อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Staked ZIG แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Liquid Staking Tokens,ZIGChain Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- STZIG มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี STZIG อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 500000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Staked ZIG คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿2.02278009634843452000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿1.2157236826894365180000 ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked ZIG

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:31:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Staked ZIG (STZIG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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