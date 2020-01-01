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โทเค็น ZIGChain Ecosystem ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ZIGChain Ecosystem เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999614
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 113.84M
$ 103.72K
2
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.036503
-0.10%
-1.97%
-8.38%
$ 50.77M
$ 16.30M
3
Staked ZIG
Staked ZIG
STZIG
$ 0.03819007
+0.08%
-0.01%
-8.33%
$ 19.10M
$ 350.63K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ZIGChain Ecosystem คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ZIGChain Ecosystem เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 3 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $183.71M
โทเค็น ZIGChain Ecosystem ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ZIGChain Ecosystem ที่ติดตามบน MEXC นั้น USDC.N แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ZIGChain Ecosystem กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 3 ZIGChain Ecosystem ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ZIGChain Ecosystem ยอดนิยม รวมถึง USDC.N, ZIG, STZIG. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ZIGChain Ecosystem คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ZIGChain Ecosystem ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $183.71M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ZIGChain Ecosystem นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง