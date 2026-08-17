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ราคาปัจจุบัน Soul Scanner วันนี้ คือ 0.17915 USD มูลค่าตลาด SOUL เท่ากับ 179,150 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOUL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Soul Scanner วันนี้ คือ 0.17915 USD มูลค่าตลาด SOUL เท่ากับ 179,150 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOUL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Soul Scanner ราคา (SOUL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SOUL เป็น USD

$0.17915
$0.17915$0.17915
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Soul Scanner (SOUL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:20:14 (UTC+8)

ราคา Soul Scanner วันนี้

ราคาปัจจุบัน Soul Scanner (SOUL) วันนี้ $ 0.17915, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SOUL เป็น USD คือ $ 0.17915 ต่อ SOUL.

Soul Scanner มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 179,150 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00M SOUL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SOUL เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.3 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.152258

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SOUL เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.53% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 265.15.

Soul Scanner (SOUL) ข้อมูลการตลาด

$ 179.15K
$ 179.15K$ 179.15K

$ 265.15
$ 265.15$ 265.15

$ 179.15K
$ 179.15K$ 179.15K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Soul Scanner คือ $ 179.15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 265.15 อุปทานหมุนเวียนของ SOUL คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 179.15K

ประวัติราคา Soul Scanner USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 2.3
$ 2.3$ 2.3

$ 0.152258
$ 0.152258$ 0.152258

--

--

+0.53%

+0.53%

ประวัติราคา Soul Scanner (SOUL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Scanner เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Scanner เป็น USD เท่ากับ $ -0.0163464700
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Scanner เป็น USD เท่ากับ $ +0.0151953238
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Soul Scanner เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0163464700-9.12%
60 วัน$ +0.0151953238+8.48%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Soul Scanner

การคาดการณ์ราคา Soul Scanner (SOUL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SOUL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Soul Scanner (SOUL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Soul Scanner อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Soul Scanner จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SOUL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Soul Scanner

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Soul Scanner (SOUL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Solana EcosystemTelegram Apps

เกี่ยวกับ Soul Scanner

ตอนนี้ Soul Scanner กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿5.7857847182926260000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

SOUL กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Solana Ecosystem,Telegram Apps

ตลาด Soul Scanner มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ SOUL?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 1000000.0 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Soul Scanner เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿74.280239196612000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿4.91728724330336952000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Soul Scanner กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Soul Scanner

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Soul Scanner

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:20:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Soul Scanner (SOUL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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