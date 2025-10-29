ราคาปัจจุบัน Retail DAO วันนี้ คือ 0.00103009 USD ติดตามการอัปเดตราคา RETAIL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RETAIL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Retail DAO วันนี้ คือ 0.00103009 USD ติดตามการอัปเดตราคา RETAIL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RETAIL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Retail DAO โลโก้

Retail DAO ราคา (RETAIL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RETAIL เป็น USD

$0.00103009
-2.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Retail DAO (RETAIL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:12:50 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Retail DAO (RETAIL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0010193
ต่ำสุด 24h
$ 0.00106381
สูงสุด 24h

$ 0.0010193
$ 0.00106381
$ 0.00157166
$ 0
-0.61%

-2.87%

+1.25%

+1.25%

ราคาเรียลไทม์ Retail DAO (RETAIL) คือ $0.00103009 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRETAIL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0010193 และราคาสูงสุด $ 0.00106381 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RETAIL คือ $ 0.00157166 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RETAIL มีการเปลี่ยนแปลง -0.61% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.25% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Retail DAO (RETAIL) ข้อมูลการตลาด

$ 750.03K
--
$ 1.03M
728.40M
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Retail DAO คือ $ 750.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RETAIL คือ 728.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.03M

ประวัติราคา Retail DAO (RETAIL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Retail DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Retail DAO เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000960797
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Retail DAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002554671
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Retail DAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001794268122932566

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.87%
30 วัน$ +0.0000960797+9.33%
60 วัน$ -0.0002554671-24.80%
90 วัน$ -0.0001794268122932566-14.83%

อะไรคือ Retail DAO (RETAIL)

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We’re open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Retail DAO (USD)

Retail DAO (RETAIL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Retail DAO (RETAIL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Retail DAO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Retail DAO ตอนนี้!

RETAIL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Retail DAO (RETAIL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Retail DAO (RETAIL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RETAILโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Retail DAO (RETAIL)

วันนี้ Retail DAO (RETAIL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RETAIL เป็นUSD คือ 0.00103009 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RETAIL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RETAIL เป็น USD คือ $ 0.00103009 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Retail DAO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RETAIL คือ $ 750.03K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RETAIL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RETAIL คือ 728.40M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RETAIL คือเท่าใด?
RETAIL ถึงราคา ATH ที่ 0.00157166 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RETAIL คือเท่าไร?
RETAIL ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ RETAIL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RETAIL คือ -- USD
ปีนี้ RETAIL จะสูงขึ้นอีกไหม?
RETAIL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RETAIL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:12:50 (UTC+8)

