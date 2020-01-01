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โทเค็น InfoFi ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม InfoFi เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2599
-0,04%
+1,33%
-5,57%
$ 129,60M
$ 435,77K
2
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0,3457
-0,31%
-6,63%
-48,17%
$ 84,24M
$ 7,04M
3
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0,01483
+0,74%
-2,41%
-39,39%
$ 10,15M
$ 6,42M
4
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0,011209
-0,09%
+0,71%
-4,22%
$ 8,64M
$ 5,91M
5
Loud
Loud
LOUD
$ 0,00017062
0,00%
-0,00%
+3,59%
$ 170,60K
$ 20,79
6
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
$ 9,917E-5
0,00%
+3,40%
-16,25%
$ 91,05K
--
7
Retail DAO
Retail DAO
RETAIL
$ 0,0001016
0,00%
--
-3,29%
$ 74,00K
$ 4,06
8
Arbus
Arbus
ARBUS
$ 9,874E-5
-0,35%
-0,60%
-1,15%
$ 63,78K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น InfoFi คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น InfoFi เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $233.04M
โทเค็น InfoFi ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น InfoFi ที่ติดตามบน MEXC นั้น DCK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น InfoFi กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 InfoFi ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น InfoFi ยอดนิยม รวมถึง TRAC, KAITO, BMT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ InfoFi คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น InfoFi ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $233.04M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม InfoFi นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง