ราคาปัจจุบัน Queen Kitty วันนี้ คือ 0.00096524 USD ติดตามการอัปเดตราคา QKITTY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QKITTY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Queen Kitty วันนี้ คือ 0.00096524 USD ติดตามการอัปเดตราคา QKITTY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QKITTY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QKITTY

ข้อมูลราคา QKITTY

เอกสารไวท์เปเปอร์ QKITTY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ QKITTY

โทเคโนมิกส์ QKITTY

การคาดการณ์ราคา QKITTY

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Queen Kitty โลโก้

Queen Kitty ราคา (QKITTY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 QKITTY เป็น USD

$0.00097022
$0.00097022$0.00097022
-1.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Queen Kitty (QKITTY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:08:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Queen Kitty (QKITTY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00094438
$ 0.00094438$ 0.00094438
ต่ำสุด 24h
$ 0.00103844
$ 0.00103844$ 0.00103844
สูงสุด 24h

$ 0.00094438
$ 0.00094438$ 0.00094438

$ 0.00103844
$ 0.00103844$ 0.00103844

$ 0.00113352
$ 0.00113352$ 0.00113352

$ 0.00003789
$ 0.00003789$ 0.00003789

-2.42%

-3.13%

+189.47%

+189.47%

ราคาเรียลไทม์ Queen Kitty (QKITTY) คือ $0.00096524 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดQKITTY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00094438 และราคาสูงสุด $ 0.00103844 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ QKITTY คือ $ 0.00113352 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00003789

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น QKITTY มีการเปลี่ยนแปลง -2.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +189.47% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Queen Kitty (QKITTY) ข้อมูลการตลาด

$ 966.41K
$ 966.41K$ 966.41K

--
----

$ 966.41K
$ 966.41K$ 966.41K

995.53M
995.53M 995.53M

995,531,623.5120468
995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Queen Kitty คือ $ 966.41K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ QKITTY คือ 995.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 995531623.5120468 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 966.41K

ประวัติราคา Queen Kitty (QKITTY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Queen Kitty เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Queen Kitty เป็น USD เท่ากับ $ +0.0011848008
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Queen Kitty เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005133840
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Queen Kitty เป็น USD เท่ากับ $ +0.000035611206117041

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.13%
30 วัน$ +0.0011848008+122.75%
60 วัน$ +0.0005133840+53.19%
90 วัน$ +0.000035611206117041+3.83%

อะไรคือ Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Queen Kitty (USD)

Queen Kitty (QKITTY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Queen Kitty (QKITTY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Queen Kitty

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Queen Kitty ตอนนี้!

QKITTY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Queen Kitty (QKITTY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Queen Kitty (QKITTY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ QKITTYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Queen Kitty (QKITTY)

วันนี้ Queen Kitty (QKITTY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน QKITTY เป็นUSD คือ 0.00096524 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน QKITTY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ QKITTY เป็น USD คือ $ 0.00096524 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Queen Kitty คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ QKITTY คือ $ 966.41K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ QKITTY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ QKITTY คือ 995.53M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ QKITTY คือเท่าใด?
QKITTY ถึงราคา ATH ที่ 0.00113352 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ QKITTY คือเท่าไร?
QKITTY ถึงราคา ATL ที่ 0.00003789 USD
ปริมาณการเทรดของ QKITTY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ QKITTY คือ -- USD
ปีนี้ QKITTY จะสูงขึ้นอีกไหม?
QKITTY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา QKITTY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:08:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Queen Kitty (QKITTY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,115.41
$113,115.41$113,115.41

-1.33%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,018.48
$4,018.48$4,018.48

-1.91%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03510
$0.03510$0.03510

-24.41%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.75
$193.75$193.75

-2.58%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.6510
$3.6510$3.6510

-5.35%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,018.48
$4,018.48$4,018.48

-1.91%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,115.41
$113,115.41$113,115.41

-1.33%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.75
$193.75$193.75

-2.58%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6147
$2.6147$2.6147

-0.80%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19517
$0.19517$0.19517

-2.30%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.010000
$0.010000$0.010000

0.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.559
$1.559$1.559

+107.86%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000332
$0.0000000332$0.0000000332

+286.04%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.008700
$0.008700$0.008700

+248.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.559
$1.559$1.559

+107.86%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00203
$0.00203$0.00203

+103.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000079
$0.0000000000000000079$0.0000000000000000079

+75.55%