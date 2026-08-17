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ราคาปัจจุบัน Punk Auction วันนี้ คือ 0.200856 USD มูลค่าตลาด PAST เท่ากับ 195,152 USD ติดตามการอัปเดตราคา PAST เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Punk Auction วันนี้ คือ 0.200856 USD มูลค่าตลาด PAST เท่ากับ 195,152 USD ติดตามการอัปเดตราคา PAST เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Punk Auction ราคา (PAST)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PAST เป็น USD

$0.200856
$0.200856$0.200856
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Punk Auction (PAST) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:07:39 (UTC+8)

ราคา Punk Auction วันนี้

ราคาปัจจุบัน Punk Auction (PAST) วันนี้ $ 0.200856, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PAST เป็น USD คือ $ 0.200856 ต่อ PAST.

Punk Auction มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 195,152 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 971.58K PAST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PAST เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3.41 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02648309

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PAST เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 8.46.

Punk Auction (PAST) ข้อมูลการตลาด

$ 195.15K
$ 195.15K$ 195.15K

$ 8.46
$ 8.46$ 8.46

$ 449.79K
$ 449.79K$ 449.79K

971.58K
971.58K 971.58K

971,575.0093378006
971,575.0093378006 971,575.0093378006

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Punk Auction คือ $ 195.15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 8.46 อุปทานหมุนเวียนของ PAST คือ 971.58K โดยมีอุปทานรวมที่ 971575.0093378006 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 449.79K

ประวัติราคา Punk Auction USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 3.41
$ 3.41$ 3.41

$ 0.02648309
$ 0.02648309$ 0.02648309

--

--

0.00%

0.00%

ประวัติราคา Punk Auction (PAST) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Punk Auction เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Punk Auction เป็น USD เท่ากับ $ +0.1754308842
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Punk Auction เป็น USD เท่ากับ $ +0.0229021836
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Punk Auction เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.1754308842+87.34%
60 วัน$ +0.0229021836+11.40%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Punk Auction

การคาดการณ์ราคา Punk Auction (PAST) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PAST ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Punk Auction (PAST) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Punk Auction อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Punk Auction จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PAST ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Punk Auction

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Punk Auction (PAST) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemNFT Strategy FlywheelNFTFi

เกี่ยวกับ Punk Auction

ตอนนี้ Punk Auction กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿6.48653665458351840000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

PAST กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel

ตลาด Punk Auction มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ PAST?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 971575.0093378006 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Punk Auction เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿110.1241187324740000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿0.8552571693732536260000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Punk Auction กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Punk Auction

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Punk Auction

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:07:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Punk Auction (PAST)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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