PUMPAI ราคา (PUMPAI)
-1.97%
-6.19%
+0.48%
+0.48%
ราคาเรียลไทม์ PUMPAI (PUMPAI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPUMPAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PUMPAI คือ $ 0.085682 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PUMPAI มีการเปลี่ยนแปลง -1.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.19% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.48% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PUMPAI คือ $ 22.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PUMPAI คือ 265.61M โดยมีอุปทานรวมที่ 999902832.952166 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 82.88K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PUMPAI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PUMPAI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PUMPAI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PUMPAI เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-6.19%
|30 วัน
|$ 0
|-44.59%
|60 วัน
|$ 0
|-43.70%
|90 วัน
|$ 0
|--
PumpAI scans Crypto Twitter for trending metas to have the most up to date information on whats popular right now.
PumpAI will use all the information and tools at its disposal to help you create your coin. Everything you need: descriptions, images, tokens and pools will all be handled by the AI. All you need to do is prompt it.
Tokens launched on PumpAI will be tradeable directly on PumpAI. Users will be able to bid on them until the bonding curve (set marketcap) is reached. Once the bonding curve is reached the token’s LP will automatically transfer to Meteora and will become tradeable on Meteora. Being able to bid on tokens on PumpAI allows users to get in on new launches on day 0, basically before the tokens even hit any markets.
