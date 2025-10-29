Project 89 ราคา (PROJECT89)
-4.04%
+16.64%
+19.21%
+19.21%
ราคาเรียลไทม์ Project 89 (PROJECT89) คือ $0.00558457 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPROJECT89 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0045802 และราคาสูงสุด $ 0.00582207 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PROJECT89 คือ $ 0.00642953 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00245933
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PROJECT89 มีการเปลี่ยนแปลง -4.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +16.64% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +19.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Project 89 คือ $ 7.68M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PROJECT89 คือ 1.37B โดยมีอุปทานรวมที่ 1374832674.548392 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.68M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Project 89 เป็น USD เท่ากับ $ +0.00079676
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Project 89 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Project 89 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Project 89 เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00079676
|+16.64%
|30 วัน
|$ 0
|--
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.
