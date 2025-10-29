ราคาปัจจุบัน Project 89 วันนี้ คือ 0.00558457 USD ติดตามการอัปเดตราคา PROJECT89 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PROJECT89 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Project 89 วันนี้ คือ 0.00558457 USD ติดตามการอัปเดตราคา PROJECT89 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PROJECT89 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Project 89 โลโก้

Project 89 ราคา (PROJECT89)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PROJECT89 เป็น USD

$0.00558457
+16.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Project 89 (PROJECT89) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:30:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Project 89 (PROJECT89) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0045802
ต่ำสุด 24h
$ 0.00582207
สูงสุด 24h

$ 0.0045802
$ 0.00582207
$ 0.00642953
$ 0.00245933
-4.04%

+16.64%

+19.21%

+19.21%

ราคาเรียลไทม์ Project 89 (PROJECT89) คือ $0.00558457 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPROJECT89 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0045802 และราคาสูงสุด $ 0.00582207 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PROJECT89 คือ $ 0.00642953 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00245933

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PROJECT89 มีการเปลี่ยนแปลง -4.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +16.64% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +19.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Project 89 (PROJECT89) ข้อมูลการตลาด

$ 7.68M
--
$ 7.68M
1.37B
1,374,832,674.548392
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Project 89 คือ $ 7.68M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PROJECT89 คือ 1.37B โดยมีอุปทานรวมที่ 1374832674.548392 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.68M

ประวัติราคา Project 89 (PROJECT89) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Project 89 เป็น USD เท่ากับ $ +0.00079676
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Project 89 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Project 89 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Project 89 เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00079676+16.64%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Project 89 (PROJECT89)

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Project 89 (PROJECT89) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Project 89 (USD)

Project 89 (PROJECT89) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Project 89 (PROJECT89) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Project 89

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Project 89 ตอนนี้!

PROJECT89 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Project 89 (PROJECT89)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Project 89 (PROJECT89) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PROJECT89โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Project 89 (PROJECT89)

วันนี้ Project 89 (PROJECT89) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PROJECT89 เป็นUSD คือ 0.00558457 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PROJECT89 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PROJECT89 เป็น USD คือ $ 0.00558457 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Project 89 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PROJECT89 คือ $ 7.68M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PROJECT89 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PROJECT89 คือ 1.37B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PROJECT89 คือเท่าใด?
PROJECT89 ถึงราคา ATH ที่ 0.00642953 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PROJECT89 คือเท่าไร?
PROJECT89 ถึงราคา ATL ที่ 0.00245933 USD
ปริมาณการเทรดของ PROJECT89 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PROJECT89 คือ -- USD
ปีนี้ PROJECT89 จะสูงขึ้นอีกไหม?
PROJECT89 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PROJECT89 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:30:16 (UTC+8)

