ราคาปัจจุบัน Penguru วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา PENGURU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PENGURU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Penguru วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา PENGURU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PENGURU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PENGURU

ข้อมูลราคา PENGURU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PENGURU

โทเคโนมิกส์ PENGURU

การคาดการณ์ราคา PENGURU

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Penguru โลโก้

Penguru ราคา (PENGURU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PENGURU เป็น USD

--
----
-6.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Penguru (PENGURU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:04:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Penguru (PENGURU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.28%

-6.64%

-1.59%

-1.59%

ราคาเรียลไทม์ Penguru (PENGURU) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPENGURU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PENGURU คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PENGURU มีการเปลี่ยนแปลง -1.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.64% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Penguru (PENGURU) ข้อมูลการตลาด

$ 29.07K
$ 29.07K$ 29.07K

--
----

$ 29.07K
$ 29.07K$ 29.07K

850.58M
850.58M 850.58M

850,576,444.953077
850,576,444.953077 850,576,444.953077

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Penguru คือ $ 29.07K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PENGURU คือ 850.58M โดยมีอุปทานรวมที่ 850576444.953077 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 29.07K

ประวัติราคา Penguru (PENGURU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Penguru เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Penguru เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Penguru เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Penguru เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.64%
30 วัน$ 0-74.07%
60 วัน$ 0-90.96%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Penguru (PENGURU)

Penguru is a cute memecoin guru on the Abstract chain. He constantly give to the community and beyond. Penguru thinks that the trenches need awareness about well-being and meaning of life. We are developing an AI companion/tool that can interact with users, analyze X accounts.

We have a "summon table" game where holders can stake their tokens to mint erc-1155 nfts and earn various erc-20 memecoin rewards. Those NFTs represent the most iconic Abstract memecoin projects. Users collect those NFTs in their book, can trade them on Opensea.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Penguru (USD)

Penguru (PENGURU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Penguru (PENGURU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Penguru

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Penguru ตอนนี้!

PENGURU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Penguru (PENGURU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Penguru (PENGURU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PENGURUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Penguru (PENGURU)

วันนี้ Penguru (PENGURU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PENGURU เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PENGURU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PENGURU เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Penguru คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PENGURU คือ $ 29.07K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PENGURU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PENGURU คือ 850.58M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PENGURU คือเท่าใด?
PENGURU ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PENGURU คือเท่าไร?
PENGURU ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ PENGURU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PENGURU คือ -- USD
ปีนี้ PENGURU จะสูงขึ้นอีกไหม?
PENGURU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PENGURU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:04:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Penguru (PENGURU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,545.01
$113,545.01$113,545.01

-0.95%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,034.62
$4,034.62$4,034.62

-1.51%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03580
$0.03580$0.03580

-22.91%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.6800
$3.6800$3.6800

-4.59%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$195.04
$195.04$195.04

-1.94%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,034.62
$4,034.62$4,034.62

-1.51%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,545.01
$113,545.01$113,545.01

-0.95%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$195.04
$195.04$195.04

-1.94%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6281
$2.6281$2.6281

-0.29%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19650
$0.19650$0.19650

-1.63%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009979
$0.009979$0.009979

-0.21%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.559
$1.559$1.559

+107.86%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000348
$0.0000000348$0.0000000348

+304.65%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.009559
$0.009559$0.009559

+282.36%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00207
$0.00207$0.00207

+107.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.559
$1.559$1.559

+107.86%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000078
$0.0000000000000000078$0.0000000000000000078

+73.33%