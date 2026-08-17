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ราคาปัจจุบัน pathUSD วันนี้ คือ 1.003 USD มูลค่าตลาด PATHUSD เท่ากับ 33,517,951 USD ติดตามการอัปเดตราคา PATHUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน pathUSD วันนี้ คือ 1.003 USD มูลค่าตลาด PATHUSD เท่ากับ 33,517,951 USD ติดตามการอัปเดตราคา PATHUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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pathUSD ราคา (PATHUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PATHUSD เป็น USD

$1.003
$1.003$1.003
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
pathUSD (PATHUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:35:06 (UTC+8)

ราคา pathUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน pathUSD (PATHUSD) วันนี้ $ 1.003, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PATHUSD เป็น USD คือ $ 1.003 ต่อ PATHUSD.

pathUSD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 33,517,951 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 33.41M PATHUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PATHUSD เทรดระหว่าง $ 0.99008 (ต่ำ) กับ $ 1.008 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.072 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.954994

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PATHUSD เคลื่อนไหว +0.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 553.55K.

pathUSD (PATHUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 33.52M
$ 33.52M$ 33.52M

$ 553.55K
$ 553.55K$ 553.55K

$ 33.52M
$ 33.52M$ 33.52M

33.41M
33.41M 33.41M

33,409,093.969981
33,409,093.969981 33,409,093.969981

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ pathUSD คือ $ 33.52M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 553.55K อุปทานหมุนเวียนของ PATHUSD คือ 33.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 33409093.969981 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 33.52M

ประวัติราคา pathUSD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.99008
$ 0.99008$ 0.99008
ต่ำสุด 24h
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
สูงสุด 24h

$ 0.99008
$ 0.99008$ 0.99008

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.072
$ 1.072$ 1.072

$ 0.954994
$ 0.954994$ 0.954994

+0.55%

+0.26%

-0.04%

-0.04%

ประวัติราคา pathUSD (PATHUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา pathUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0025718
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pathUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017005865
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pathUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0051829022
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pathUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004137907868275

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0025718+0.26%
30 วัน$ -0.0017005865-0.16%
60 วัน$ +0.0051829022+0.52%
90 วัน$ +0.0004137907868275+0.00%

การคาดการณ์ราคา pathUSD

การคาดการณ์ราคา pathUSD (PATHUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PATHUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา pathUSD (PATHUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ pathUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา pathUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PATHUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา pathUSD

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เกี่ยวกับ pathUSD

ราคาตลาดปัจจุบันของ pathUSD คือเท่าไร?

pathUSD มีมูลค่าอยู่ที่ ฿32.39199490063576000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

PATHUSD มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ PATHUSD การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

pathUSD มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ PATHUSD คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 33409093.969981 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ pathUSD คือเท่าไร?

pathUSD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

PATHUSD มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Stablecoins,USD Stablecoin,Tempo Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Stablecoins,USD Stablecoin,Tempo Ecosystem โมเมนตัมของ PATHUSD จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ pathUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:35:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ pathUSD (PATHUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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