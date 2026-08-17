Palladium Network ราคา (PLLDV3)
ราคาปัจจุบัน Palladium Network (PLLDV3) วันนี้ $ 0.414669, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PLLDV3 เป็น USD คือ $ 0.414669 ต่อ PLLDV3.
Palladium Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 21,585,542 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 51.85M PLLDV3 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PLLDV3 เทรดระหว่าง $ 0.362413 (ต่ำ) กับ $ 0.428939 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 5.83 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.221161
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PLLDV3 เคลื่อนไหว -1.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +23.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 94.74K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Palladium Network คือ $ 21.59M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 94.74K อุปทานหมุนเวียนของ PLLDV3 คือ 51.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 52643000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.59M
-1.47%
+12.20%
+23.45%
+23.45%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Palladium Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0450915
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palladium Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0540124203
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palladium Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0217899436
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palladium Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.01591567583682306
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.0450915
|+12.20%
|30 วัน
|$ +0.0540124203
|+13.03%
|60 วัน
|$ +0.0217899436
|+5.25%
|90 วัน
|$ +0.01591567583682306
|+0.04%
ในปี 2040 ราคาของ Palladium Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Palladium Network คือเท่าไร?
Palladium Network (PLLDV3) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿13.39178079107849448000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป 12.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Palladium Network ในวันนี้?
การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Ethereum Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน
ความสนใจในการซื้อขาย PLLDV3 แข็งแกร่งเพียงใด?
นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น
ตำแหน่งของ Palladium Network ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?
ปัจจุบัน Palladium Network อยู่ในอันดับที่ #769 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿697107444.05928118064000 ซึ่งทำให้ Palladium Network อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน
ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ PLLDV3?
ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 51852795.20435881 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด
ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Palladium Network เป็นอย่างไร?
ช่วงราคาตั้งแต่ ฿11.70416754528824296000 จนถึง ฿13.85263200466979288000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้
Palladium Network เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?
เมื่อเทียบกับโทเค็น Ethereum Ecosystem อื่นๆ PLLDV3 ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน
|เวลา (UTC+8)
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