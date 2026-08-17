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ราคาปัจจุบัน Palladium Network วันนี้ คือ 0.414669 USD มูลค่าตลาด PLLDV3 เท่ากับ 21,585,542 USD ติดตามการอัปเดตราคา PLLDV3 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Palladium Network วันนี้ คือ 0.414669 USD มูลค่าตลาด PLLDV3 เท่ากับ 21,585,542 USD ติดตามการอัปเดตราคา PLLDV3 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Palladium Network ราคา (PLLDV3)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PLLDV3 เป็น USD

$0.413141
$0.413141$0.413141
+0.07%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Palladium Network (PLLDV3) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:31:46 (UTC+8)

ราคา Palladium Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Palladium Network (PLLDV3) วันนี้ $ 0.414669, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PLLDV3 เป็น USD คือ $ 0.414669 ต่อ PLLDV3.

Palladium Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 21,585,542 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 51.85M PLLDV3 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PLLDV3 เทรดระหว่าง $ 0.362413 (ต่ำ) กับ $ 0.428939 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 5.83 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.221161

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PLLDV3 เคลื่อนไหว -1.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +23.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 94.74K.

Palladium Network (PLLDV3) ข้อมูลการตลาด

$ 21.59M
$ 21.59M$ 21.59M

$ 94.74K
$ 94.74K$ 94.74K

$ 21.59M
$ 21.59M$ 21.59M

51.85M
51.85M 51.85M

52,643,000.0
52,643,000.0 52,643,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Palladium Network คือ $ 21.59M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 94.74K อุปทานหมุนเวียนของ PLLDV3 คือ 51.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 52643000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.59M

ประวัติราคา Palladium Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.362413
$ 0.362413$ 0.362413
ต่ำสุด 24h
$ 0.428939
$ 0.428939$ 0.428939
สูงสุด 24h

$ 0.362413
$ 0.362413$ 0.362413

$ 0.428939
$ 0.428939$ 0.428939

$ 5.83
$ 5.83$ 5.83

$ 0.221161
$ 0.221161$ 0.221161

-1.47%

+12.20%

+23.45%

+23.45%

ประวัติราคา Palladium Network (PLLDV3) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Palladium Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0450915
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palladium Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0540124203
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palladium Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0217899436
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palladium Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.01591567583682306

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0450915+12.20%
30 วัน$ +0.0540124203+13.03%
60 วัน$ +0.0217899436+5.25%
90 วัน$ +0.01591567583682306+0.04%

การคาดการณ์ราคา Palladium Network

การคาดการณ์ราคา Palladium Network (PLLDV3) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PLLDV3 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Palladium Network (PLLDV3) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Palladium Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Palladium Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PLLDV3 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Palladium Network

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เกี่ยวกับ Palladium Network

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Palladium Network คือเท่าไร?

Palladium Network (PLLDV3) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿13.39178079107849448000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป 12.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Palladium Network ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Ethereum Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย PLLDV3 แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ Palladium Network ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน Palladium Network อยู่ในอันดับที่ #769 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿697107444.05928118064000 ซึ่งทำให้ Palladium Network อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ PLLDV3?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 51852795.20435881 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Palladium Network เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿11.70416754528824296000 จนถึง ฿13.85263200466979288000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

Palladium Network เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Ethereum Ecosystem อื่นๆ PLLDV3 ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Palladium Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:31:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Palladium Network (PLLDV3)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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