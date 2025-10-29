ราคาปัจจุบัน Omnia Protocol วันนี้ คือ 0.00532492 USD ติดตามการอัปเดตราคา OMNIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OMNIA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Omnia Protocol วันนี้ คือ 0.00532492 USD ติดตามการอัปเดตราคา OMNIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OMNIA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OMNIA

ข้อมูลราคา OMNIA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OMNIA

โทเคโนมิกส์ OMNIA

การคาดการณ์ราคา OMNIA

Omnia Protocol โลโก้

Omnia Protocol ราคา (OMNIA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OMNIA เป็น USD

$0.00532492
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Omnia Protocol (OMNIA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:03:19 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Omnia Protocol (OMNIA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00504079
ต่ำสุด 24h
$ 0.00539506
สูงสุด 24h

$ 0.00504079
$ 0.00539506
$ 0.724005
$ 0.00100478
+0.16%

-0.63%

-2.64%

-2.64%

ราคาเรียลไทม์ Omnia Protocol (OMNIA) คือ $0.00532492 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOMNIA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00504079 และราคาสูงสุด $ 0.00539506 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OMNIA คือ $ 0.724005 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00100478

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OMNIA มีการเปลี่ยนแปลง +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.63% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.64% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Omnia Protocol (OMNIA) ข้อมูลการตลาด

$ 171.58K
--
$ 523.97K
32.22M
98,399,222.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Omnia Protocol คือ $ 171.58K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OMNIA คือ 32.22M โดยมีอุปทานรวมที่ 98399222.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 523.97K

ประวัติราคา Omnia Protocol (OMNIA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Omnia Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnia Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010327575
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnia Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019532472
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnia Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.010805883320690435

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.63%
30 วัน$ -0.0010327575-19.39%
60 วัน$ -0.0019532472-36.68%
90 วัน$ -0.010805883320690435-66.98%

อะไรคือ Omnia Protocol (OMNIA)

Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Omnia Protocol (OMNIA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Omnia Protocol (USD)

Omnia Protocol (OMNIA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Omnia Protocol (OMNIA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Omnia Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Omnia Protocol ตอนนี้!

OMNIA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Omnia Protocol (OMNIA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Omnia Protocol (OMNIA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OMNIAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Omnia Protocol (OMNIA)

วันนี้ Omnia Protocol (OMNIA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OMNIA เป็นUSD คือ 0.00532492 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OMNIA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OMNIA เป็น USD คือ $ 0.00532492 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Omnia Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OMNIA คือ $ 171.58K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OMNIA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OMNIA คือ 32.22M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OMNIA คือเท่าใด?
OMNIA ถึงราคา ATH ที่ 0.724005 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OMNIA คือเท่าไร?
OMNIA ถึงราคา ATL ที่ 0.00100478 USD
ปริมาณการเทรดของ OMNIA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OMNIA คือ -- USD
ปีนี้ OMNIA จะสูงขึ้นอีกไหม?
OMNIA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OMNIA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Omnia Protocol (OMNIA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

