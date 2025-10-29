ราคาปัจจุบัน OKBDOGE วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา OKBDOGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OKBDOGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน OKBDOGE วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา OKBDOGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OKBDOGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OKBDOGE

ข้อมูลราคา OKBDOGE

โทเคโนมิกส์ OKBDOGE

การคาดการณ์ราคา OKBDOGE

OKBDOGE โลโก้

OKBDOGE ราคา (OKBDOGE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OKBDOGE เป็น USD

--
----
-0.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
OKBDOGE (OKBDOGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:03:05 (UTC+8)

ข้อมูลราคา OKBDOGE (OKBDOGE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.09%

-0.74%

-1.47%

-1.47%

ราคาเรียลไทม์ OKBDOGE (OKBDOGE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOKBDOGE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OKBDOGE คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OKBDOGE มีการเปลี่ยนแปลง -1.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.74% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.47% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

OKBDOGE (OKBDOGE) ข้อมูลการตลาด

$ 58.67K
$ 58.67K$ 58.67K

--
----

$ 58.67K
$ 58.67K$ 58.67K

210.00B
210.00B 210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OKBDOGE คือ $ 58.67K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OKBDOGE คือ 210.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 210000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 58.67K

ประวัติราคา OKBDOGE (OKBDOGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา OKBDOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OKBDOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OKBDOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OKBDOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.74%
30 วัน$ 0-67.29%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ OKBDOGE (OKBDOGE)

OKBDOGE is a sincere experiment, a deliberate experiment in complete decentralization, and a game between coin holders and traders. It's both a great retreat and a great entry point. Please enjoy the sparks of this collision.

Mechanism: The first fair launch on the entire network. The LP pool automatically flows back to the black hole.

3% tax: 50 million coin holders receive dividends from WOKB.

2% tax: LP pool flows back to the black hole.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา OKBDOGE (USD)

OKBDOGE (OKBDOGE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ OKBDOGE (OKBDOGE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ OKBDOGE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา OKBDOGE ตอนนี้!

OKBDOGE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ OKBDOGE (OKBDOGE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OKBDOGE (OKBDOGE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OKBDOGEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OKBDOGE (OKBDOGE)

วันนี้ OKBDOGE (OKBDOGE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OKBDOGE เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OKBDOGE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OKBDOGE เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ OKBDOGE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OKBDOGE คือ $ 58.67K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OKBDOGE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OKBDOGE คือ 210.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OKBDOGE คือเท่าใด?
OKBDOGE ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OKBDOGE คือเท่าไร?
OKBDOGE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ OKBDOGE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OKBDOGE คือ -- USD
ปีนี้ OKBDOGE จะสูงขึ้นอีกไหม?
OKBDOGE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OKBDOGE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:03:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OKBDOGE (OKBDOGE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

