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ราคาปัจจุบัน NVIDIA rStock วันนี้ คือ 182.53 USD มูลค่าตลาด NVDAR เท่ากับ 217,394 USD ติดตามการอัปเดตราคา NVDAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NVIDIA rStock วันนี้ คือ 182.53 USD มูลค่าตลาด NVDAR เท่ากับ 217,394 USD ติดตามการอัปเดตราคา NVDAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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NVIDIA rStock ราคา (NVDAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NVDAR เป็น USD

$182.53
$182.53$182.53
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NVIDIA rStock (NVDAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:11:08 (UTC+8)

ราคา NVIDIA rStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน NVIDIA rStock (NVDAR) วันนี้ $ 182.53, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NVDAR เป็น USD คือ $ 182.53 ต่อ NVDAR.

NVIDIA rStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 217,394 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.19K NVDAR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NVDAR เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 200.0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 171.52

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NVDAR เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.79.

NVIDIA rStock (NVDAR) ข้อมูลการตลาด

$ 217.39K
$ 217.39K$ 217.39K

$ 2.79
$ 2.79$ 2.79

$ 217.39K
$ 217.39K$ 217.39K

1.19K
1.19K 1.19K

1,190.998328854
1,190.998328854 1,190.998328854

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NVIDIA rStock คือ $ 217.39K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.79 อุปทานหมุนเวียนของ NVDAR คือ 1.19K โดยมีอุปทานรวมที่ 1190.998328854 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 217.39K

ประวัติราคา NVIDIA rStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
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$ 200.0
$ 200.0$ 200.0

$ 171.52
$ 171.52$ 171.52

--

--

+0.49%

+0.49%

ประวัติราคา NVIDIA rStock (NVDAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NVIDIA rStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NVIDIA rStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.6803075630
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NVIDIA rStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.5582497520
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NVIDIA rStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.6803075630+0.37%
60 วัน$ -0.5582497520-0.30%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา NVIDIA rStock

การคาดการณ์ราคา NVIDIA rStock (NVDAR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NVDAR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NVIDIA rStock (NVDAR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NVIDIA rStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NVIDIA rStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NVDAR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NVIDIA rStock

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NVIDIA rStock (NVDAR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Real World Assets (RWA)Remora Markets Tokenized rStocksSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ NVIDIA rStock

ตอนนี้ NVIDIA rStock กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿5894.8263501625576000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

NVDAR กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks

ตลาด NVIDIA rStock มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ NVDAR?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 1190.998328854 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

NVIDIA rStock เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿6459.021914384000000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿5539.2571937757184000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ NVIDIA rStock กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ NVIDIA rStock

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NVIDIA rStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:11:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NVIDIA rStock (NVDAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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