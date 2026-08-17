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ราคาปัจจุบัน NUVA nvPRIME วันนี้ คือ 1.053 USD มูลค่าตลาด NVPRIME เท่ากับ 5,153,297 USD ติดตามการอัปเดตราคา NVPRIME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NUVA nvPRIME วันนี้ คือ 1.053 USD มูลค่าตลาด NVPRIME เท่ากับ 5,153,297 USD ติดตามการอัปเดตราคา NVPRIME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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NUVA nvPRIME ราคา (NVPRIME)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NVPRIME เป็น USD

$1.053
$1.053$1.053
-0.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NUVA nvPRIME (NVPRIME) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:10:38 (UTC+8)

ราคา NUVA nvPRIME วันนี้

ราคาปัจจุบัน NUVA nvPRIME (NVPRIME) วันนี้ $ 1.053, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NVPRIME เป็น USD คือ $ 1.053 ต่อ NVPRIME.

NUVA nvPRIME มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 5,153,297 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.89M NVPRIME ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NVPRIME เทรดระหว่าง $ 1.05 (ต่ำ) กับ $ 1.057 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.062 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.04

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NVPRIME เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

NUVA nvPRIME (NVPRIME) ข้อมูลการตลาด

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

--
----

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

4.89M
4.89M 4.89M

4,893,622.556673164
4,893,622.556673164 4,893,622.556673164

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NUVA nvPRIME คือ $ 5.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NVPRIME คือ 4.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 4893622.556673164 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.15M

ประวัติราคา NUVA nvPRIME USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.05
$ 1.05$ 1.05
ต่ำสุด 24h
$ 1.057
$ 1.057$ 1.057
สูงสุด 24h

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

-0.01%

+0.06%

-0.05%

-0.05%

ประวัติราคา NUVA nvPRIME (NVPRIME) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NUVA nvPRIME เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005849
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NUVA nvPRIME เป็น USD เท่ากับ $ +0.0043520490
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NUVA nvPRIME เป็น USD เท่ากับ $ +0.0102137841
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NUVA nvPRIME เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000638078156944

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0005849+0.06%
30 วัน$ +0.0043520490+0.41%
60 วัน$ +0.0102137841+0.97%
90 วัน$ -0.0000638078156944-0.00%

การคาดการณ์ราคา NUVA nvPRIME

การคาดการณ์ราคา NUVA nvPRIME (NVPRIME) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NVPRIME ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NUVA nvPRIME (NVPRIME) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NUVA nvPRIME อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NUVA nvPRIME จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NVPRIME ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NUVA nvPRIME

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เกี่ยวกับ NUVA nvPRIME

ราคาปัจจุบันของ NUVA nvPRIME คือเท่าไร?

NUVA nvPRIME เทรดอยู่ที่ ฿34.00675037923176000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ NVPRIME คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿166426291.27164662024000 NVPRIME อยู่ในอันดับ #1552 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ NUVA nvPRIME มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ NVPRIME มีเท่าไร?

มีโทเคน 4893622.556673164 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

NUVA nvPRIME เคลื่อนไหวระหว่าง ฿33.9098650505160000 และ ฿34.13593081751944000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

NUVA nvPRIME เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿34.29740636537904000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ NVPRIME คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA) และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

NVPRIME มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NUVA nvPRIME

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:10:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NUVA nvPRIME (NVPRIME)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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