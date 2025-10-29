ราคาปัจจุบัน Nosey วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NOSEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NOSEY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Nosey วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NOSEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NOSEY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NOSEY

ข้อมูลราคา NOSEY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NOSEY

โทเคโนมิกส์ NOSEY

การคาดการณ์ราคา NOSEY

Nosey โลโก้

Nosey ราคา (NOSEY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NOSEY เป็น USD

--
----
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Nosey (NOSEY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:11:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nosey (NOSEY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012941
$ 0.0012941$ 0.0012941

$ 0
$ 0$ 0

-1.33%

-0.64%

+6.40%

+6.40%

ราคาเรียลไทม์ Nosey (NOSEY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNOSEY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NOSEY คือ $ 0.0012941 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NOSEY มีการเปลี่ยนแปลง -1.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.64% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +6.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nosey (NOSEY) ข้อมูลการตลาด

$ 33.42K
$ 33.42K$ 33.42K

--
----

$ 33.42K
$ 33.42K$ 33.42K

998.97M
998.97M 998.97M

998,974,366.216407
998,974,366.216407 998,974,366.216407

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nosey คือ $ 33.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NOSEY คือ 998.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 998974366.216407 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 33.42K

ประวัติราคา Nosey (NOSEY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nosey เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nosey เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nosey เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nosey เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.64%
30 วัน$ 0-23.06%
60 วัน$ 0-95.37%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Nosey (NOSEY)

Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain.

The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community.

Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Nosey (USD)

Nosey (NOSEY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nosey (NOSEY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nosey

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nosey ตอนนี้!

NOSEY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Nosey (NOSEY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nosey (NOSEY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NOSEYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nosey (NOSEY)

วันนี้ Nosey (NOSEY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NOSEY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NOSEY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NOSEY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nosey คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NOSEY คือ $ 33.42K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NOSEY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NOSEY คือ 998.97M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NOSEY คือเท่าใด?
NOSEY ถึงราคา ATH ที่ 0.0012941 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NOSEY คือเท่าไร?
NOSEY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ NOSEY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NOSEY คือ -- USD
ปีนี้ NOSEY จะสูงขึ้นอีกไหม?
NOSEY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NOSEY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:11:43 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

