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ราคาปัจจุบัน Nexira DAEP วันนี้ คือ 0.00427001 USD มูลค่าตลาด NEXI เท่ากับ 2,135,059 USD ติดตามการอัปเดตราคา NEXI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Nexira DAEP วันนี้ คือ 0.00427001 USD มูลค่าตลาด NEXI เท่ากับ 2,135,059 USD ติดตามการอัปเดตราคา NEXI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Nexira DAEP ราคา (NEXI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NEXI เป็น USD

$0.00427013
$0.00427013$0.00427013
+14.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Nexira DAEP (NEXI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:00:40 (UTC+8)

ราคา Nexira DAEP วันนี้

ราคาปัจจุบัน Nexira DAEP (NEXI) วันนี้ $ 0.00427001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 15.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NEXI เป็น USD คือ $ 0.00427001 ต่อ NEXI.

Nexira DAEP มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,135,059 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 273.78M NEXI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NEXI เทรดระหว่าง $ 0.00363447 (ต่ำ) กับ $ 0.0041972 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03742276 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00267525

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NEXI เคลื่อนไหว +12.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +13.53% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 18.06K.

Nexira DAEP (NEXI) ข้อมูลการตลาด

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

$ 18.06K
$ 18.06K$ 18.06K

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

273.78M
273.78M 273.78M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nexira DAEP คือ $ 2.14M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 18.06K อุปทานหมุนเวียนของ NEXI คือ 273.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.14M

ประวัติราคา Nexira DAEP USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00363447
$ 0.00363447$ 0.00363447
ต่ำสุด 24h
$ 0.0041972
$ 0.0041972$ 0.0041972
สูงสุด 24h

$ 0.00363447
$ 0.00363447$ 0.00363447

$ 0.0041972
$ 0.0041972$ 0.0041972

$ 0.03742276
$ 0.03742276$ 0.03742276

$ 0.00267525
$ 0.00267525$ 0.00267525

+12.45%

+15.11%

+13.53%

+13.53%

ประวัติราคา Nexira DAEP (NEXI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nexira DAEP เป็น USD เท่ากับ $ +0.00056046
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nexira DAEP เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015460484
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nexira DAEP เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013388637
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nexira DAEP เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000005678534674

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00056046+15.11%
30 วัน$ -0.0015460484-36.20%
60 วัน$ -0.0013388637-31.35%
90 วัน$ +0.000000005678534674+0.00%

การคาดการณ์ราคา Nexira DAEP

การคาดการณ์ราคา Nexira DAEP (NEXI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NEXI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Nexira DAEP (NEXI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Nexira DAEP อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Nexira DAEP จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NEXI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Nexira DAEP

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Nexira DAEP (NEXI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)

เกี่ยวกับ Nexira DAEP

ราคาปัจจุบันของ Nexira DAEP คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿0.1379004408231941192000 โดย Nexira DAEP มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 15.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ NEXI อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 273775012.573 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Nexira DAEP คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿68951964.34751394328000 โดยอยู่ในอันดับที่ #2711 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

NEXI มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.1173756068858560824000 และ ฿0.135549033895262624000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Nexira DAEP เข้ากับหมวดหมู่ Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem NEXI แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nexira DAEP

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:00:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nexira DAEP (NEXI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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