ราคาปัจจุบัน Mintify วันนี้ คือ 0.00119318 USD ติดตามการอัปเดตราคา MINT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MINT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MINT

ข้อมูลราคา MINT

เอกสารไวท์เปเปอร์ MINT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MINT

โทเคโนมิกส์ MINT

การคาดการณ์ราคา MINT

Mintify โลโก้

Mintify ราคา (MINT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MINT เป็น USD

$0.00119356
$0.00119356
-21.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Mintify (MINT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:07:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Mintify (MINT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00119318
$ 0.00119318
ต่ำสุด 24h
$ 0.00153159
$ 0.00153159
สูงสุด 24h

$ 0.00119318
$ 0.00119318

$ 0.00153159
$ 0.00153159

$ 0.059905
$ 0.059905

$ 0.00112617
$ 0.00112617

-0.24%

-21.56%

-49.56%

-49.56%

ราคาเรียลไทม์ Mintify (MINT) คือ $0.00119318 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMINT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00119318 และราคาสูงสุด $ 0.00153159 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MINT คือ $ 0.059905 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00112617

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MINT มีการเปลี่ยนแปลง -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -21.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -49.56% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Mintify (MINT) ข้อมูลการตลาด

$ 588.13K
$ 588.13K

--
--

$ 1.19M
$ 1.19M

492.91M
492.91M

999,995,238.7343122
999,995,238.7343122

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mintify คือ $ 588.13K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MINT คือ 492.91M โดยมีอุปทานรวมที่ 999995238.7343122 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.19M

ประวัติราคา Mintify (MINT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mintify เป็น USD เท่ากับ $ -0.000328014204199944
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mintify เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004430712
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mintify เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008325837
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mintify เป็น USD เท่ากับ $ -0.004292209434283767

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000328014204199944-21.56%
30 วัน$ -0.0004430712-37.13%
60 วัน$ -0.0008325837-69.77%
90 วัน$ -0.004292209434283767-78.24%

อะไรคือ Mintify (MINT)

Mintify is the best consumer experience to trade every asset, every network, and every market directly onchain.

Mintify is part of a next generation of platforms that support real-time, direct onchain trading of your favorite economies. We are positioned to be the backbone of the largest opportunity zone of the 21st century: Digital Asset Markets, Decentralized Networks And Consumer Applications.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Mintify (USD)

Mintify (MINT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Mintify (MINT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Mintify

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Mintify ตอนนี้!

MINT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Mintify (MINT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Mintify (MINT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MINTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mintify (MINT)

วันนี้ Mintify (MINT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MINT เป็นUSD คือ 0.00119318 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MINT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MINT เป็น USD คือ $ 0.00119318 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Mintify คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MINT คือ $ 588.13K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MINT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MINT คือ 492.91M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MINT คือเท่าใด?
MINT ถึงราคา ATH ที่ 0.059905 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MINT คือเท่าไร?
MINT ถึงราคา ATL ที่ 0.00112617 USD
ปริมาณการเทรดของ MINT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MINT คือ -- USD
ปีนี้ MINT จะสูงขึ้นอีกไหม?
MINT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MINT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:07:43 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,993.73
$114,993.73

$4,114.98
$4,114.98

$0.03944
$0.03944

$3.5310
$3.5310

$199.91
$199.91

$4,114.98
$4,114.98

$114,993.73
$114,993.73

$199.91
$199.91

$2.6759
$2.6759

$0.20114
$0.20114

$0.00000
$0.00000

$0.000000
$0.000000

$0.00000
$0.00000

$0.009476
$0.009476

$1.570
$1.570

$0.015486
$0.015486

$0.0000000399
$0.0000000399

$1.570
$1.570

$0.00182
$0.00182

$0.0000000000000000072
$0.0000000000000000072

