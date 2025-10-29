ราคาปัจจุบัน MICROWAVED วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MICROWAVED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MICROWAVED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MICROWAVED วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MICROWAVED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MICROWAVED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MICROWAVED

ข้อมูลราคา MICROWAVED

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MICROWAVED

โทเคโนมิกส์ MICROWAVED

การคาดการณ์ราคา MICROWAVED

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

MICROWAVED โลโก้

MICROWAVED ราคา (MICROWAVED)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MICROWAVED เป็น USD

--
----
-2.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MICROWAVED (MICROWAVED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:10:00 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MICROWAVED (MICROWAVED) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

-2.83%

+3.92%

+3.92%

ราคาเรียลไทม์ MICROWAVED (MICROWAVED) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMICROWAVED ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MICROWAVED คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MICROWAVED มีการเปลี่ยนแปลง -1.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.83% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.92% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MICROWAVED (MICROWAVED) ข้อมูลการตลาด

$ 22.47K
$ 22.47K$ 22.47K

--
----

$ 22.47K
$ 22.47K$ 22.47K

999.78M
999.78M 999.78M

999,780,529.735416
999,780,529.735416 999,780,529.735416

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MICROWAVED คือ $ 22.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MICROWAVED คือ 999.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 999780529.735416 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 22.47K

ประวัติราคา MICROWAVED (MICROWAVED) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MICROWAVED เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MICROWAVED เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MICROWAVED เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MICROWAVED เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.83%
30 วัน$ 0-22.09%
60 วัน$ 0-93.06%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ MICROWAVED (MICROWAVED)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

MICROWAVED (MICROWAVED) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา MICROWAVED (USD)

MICROWAVED (MICROWAVED) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MICROWAVED (MICROWAVED) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MICROWAVED

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MICROWAVED ตอนนี้!

MICROWAVED เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ MICROWAVED (MICROWAVED)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MICROWAVED (MICROWAVED) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MICROWAVEDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MICROWAVED (MICROWAVED)

วันนี้ MICROWAVED (MICROWAVED) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MICROWAVED เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MICROWAVED เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MICROWAVED เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MICROWAVED คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MICROWAVED คือ $ 22.47K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MICROWAVED คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MICROWAVED คือ 999.78M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MICROWAVED คือเท่าใด?
MICROWAVED ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MICROWAVED คือเท่าไร?
MICROWAVED ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MICROWAVED คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MICROWAVED คือ -- USD
ปีนี้ MICROWAVED จะสูงขึ้นอีกไหม?
MICROWAVED อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MICROWAVED เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:10:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MICROWAVED (MICROWAVED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,490.29
$112,490.29$112,490.29

-1.87%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,954.00
$3,954.00$3,954.00

-3.48%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03703
$0.03703$0.03703

-20.26%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$191.64
$191.64$191.64

-3.65%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$4.0394
$4.0394$4.0394

+4.71%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,954.00
$3,954.00$3,954.00

-3.48%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,490.29
$112,490.29$112,490.29

-1.87%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$191.64
$191.64$191.64

-3.65%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5804
$2.5804$2.5804

-2.10%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19157
$0.19157$0.19157

-4.10%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009731
$0.009731$0.009731

-2.69%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.502
$1.502$1.502

+100.26%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000382
$0.0000000382$0.0000000382

+344.18%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011300
$0.011300$0.011300

+352.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.502
$1.502$1.502

+100.26%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00180
$0.00180$0.00180

+80.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000076
$0.0000000000000000076$0.0000000000000000076

+68.88%