ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MARS

ข้อมูลราคา MARS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MARS

โทเคโนมิกส์ MARS

การคาดการณ์ราคา MARS

Metamars โลโก้

Metamars ราคา (MARS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MARS เป็น USD

$0.00432448
$0.00432448
+0.10%1D
Metamars (MARS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:06:54 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Metamars (MARS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00327415
$ 0.00327415
ต่ำสุด 24h
$ 0.00464427
$ 0.00464427
สูงสุด 24h

$ 0.00327415
$ 0.00327415

$ 0.00464427
$ 0.00464427

$ 1.88
$ 1.88

$ 0
$ 0

-1.28%

+0.13%

-28.96%

-28.96%

ราคาเรียลไทม์ Metamars (MARS) คือ $0.00432548 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMARS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00327415 และราคาสูงสุด $ 0.00464427 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MARS คือ $ 1.88 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MARS มีการเปลี่ยนแปลง -1.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -28.96% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Metamars (MARS) ข้อมูลการตลาด

$ 923.40K
$ 923.40K

--
--

$ 1.12M
$ 1.12M

213.53M
213.53M

260,000,000.0
260,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Metamars คือ $ 923.40K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MARS คือ 213.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 260000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.12M

ประวัติราคา Metamars (MARS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Metamars เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metamars เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019075163
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metamars เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004600736
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metamars เป็น USD เท่ากับ $ -0.1005998350877164

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.13%
30 วัน$ -0.0019075163-44.09%
60 วัน$ -0.0004600736-10.63%
90 วัน$ -0.1005998350877164-95.87%

อะไรคือ Metamars (MARS)

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.

MetaMars consists of several key components, including NFT collections, community engagement, unique experiences, a rewards system, blockchain technology, ecosystem partnerships, and governance mechanisms.

Core Token (MARS) The native currency of the platform, facilitating transactions, governance participation, and rewarding users for their contributions and engagement within the ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Metamars (USD)

Metamars (MARS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Metamars (MARS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Metamars

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Metamars ตอนนี้!

MARS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Metamars (MARS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Metamars (MARS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MARSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Metamars (MARS)

วันนี้ Metamars (MARS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MARS เป็นUSD คือ 0.00432548 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MARS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MARS เป็น USD คือ $ 0.00432548 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Metamars คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MARS คือ $ 923.40K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MARS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MARS คือ 213.53M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MARS คือเท่าใด?
MARS ถึงราคา ATH ที่ 1.88 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MARS คือเท่าไร?
MARS ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MARS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MARS คือ -- USD
ปีนี้ MARS จะสูงขึ้นอีกไหม?
MARS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MARS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
