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ราคาปัจจุบัน Memes AI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MEMESAI เท่ากับ 86,957 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEMESAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Memes AI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MEMESAI เท่ากับ 86,957 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEMESAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Memes AI ราคา (MEMESAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MEMESAI เป็น USD

$0.00008704
$0.00008704$0.00008704
-10.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Memes AI (MEMESAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:18:32 (UTC+8)

ราคา Memes AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน Memes AI (MEMESAI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MEMESAI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ MEMESAI.

Memes AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 86,957 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.86M MEMESAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MEMESAI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MEMESAI เคลื่อนไหว -1.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Memes AI (MEMESAI) ข้อมูลการตลาด

$ 86.96K
$ 86.96K$ 86.96K

--
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$ 86.96K
$ 86.96K$ 86.96K

999.86M
999.86M 999.86M

999,858,660.2264516
999,858,660.2264516 999,858,660.2264516

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Memes AI คือ $ 86.96K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEMESAI คือ 999.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 999858660.2264516 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 86.96K

ประวัติราคา Memes AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.65%

-11.09%

-10.36%

-10.36%

ประวัติราคา Memes AI (MEMESAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Memes AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Memes AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Memes AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Memes AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-11.09%
30 วัน$ 0-33.76%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Memes AI

การคาดการณ์ราคา Memes AI (MEMESAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MEMESAI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Memes AI (MEMESAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Memes AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Memes AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MEMESAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Memes AI

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Memes AI (MEMESAI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI AgentsAI MemeArtificial Intelligence (AI)

เกี่ยวกับ Memes AI

ตอนนี้ Memes AI กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -11.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

MEMESAI กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem

ตลาด Memes AI มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ MEMESAI?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 999858660.2264516 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Memes AI เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿ และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Memes AI กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Memes AI

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Memes AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:18:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Memes AI (MEMESAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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