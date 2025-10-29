ราคาปัจจุบัน Meme Alliance วันนี้ คือ 0.00231753 USD ติดตามการอัปเดตราคา MMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MMA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Meme Alliance วันนี้ คือ 0.00231753 USD ติดตามการอัปเดตราคา MMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MMA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MMA

ข้อมูลราคา MMA

เอกสารไวท์เปเปอร์ MMA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MMA

โทเคโนมิกส์ MMA

การคาดการณ์ราคา MMA

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Meme Alliance โลโก้

Meme Alliance ราคา (MMA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MMA เป็น USD

$0.00231753
$0.00231753$0.00231753
-5.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Meme Alliance (MMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:57:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Meme Alliance (MMA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00231698
$ 0.00231698$ 0.00231698
ต่ำสุด 24h
$ 0.00244987
$ 0.00244987$ 0.00244987
สูงสุด 24h

$ 0.00231698
$ 0.00231698$ 0.00231698

$ 0.00244987
$ 0.00244987$ 0.00244987

$ 0.073829
$ 0.073829$ 0.073829

$ 0.0011163
$ 0.0011163$ 0.0011163

-0.80%

-5.36%

-2.00%

-2.00%

ราคาเรียลไทม์ Meme Alliance (MMA) คือ $0.00231753 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMMA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00231698 และราคาสูงสุด $ 0.00244987 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MMA คือ $ 0.073829 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0011163

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MMA มีการเปลี่ยนแปลง -0.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.36% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Meme Alliance (MMA) ข้อมูลการตลาด

$ 198.02K
$ 198.02K$ 198.02K

--
----

$ 231.75K
$ 231.75K$ 231.75K

85.44M
85.44M 85.44M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Meme Alliance คือ $ 198.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MMA คือ 85.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 231.75K

ประวัติราคา Meme Alliance (MMA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Meme Alliance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000131417951450774
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meme Alliance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009467656
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meme Alliance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012383260
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meme Alliance เป็น USD เท่ากับ $ -0.004707055644156653

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000131417951450774-5.36%
30 วัน$ -0.0009467656-40.85%
60 วัน$ -0.0012383260-53.43%
90 วัน$ -0.004707055644156653-67.00%

อะไรคือ Meme Alliance (MMA)

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Meme Alliance (USD)

Meme Alliance (MMA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Meme Alliance (MMA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Meme Alliance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Meme Alliance ตอนนี้!

MMA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Meme Alliance (MMA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Meme Alliance (MMA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MMAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Meme Alliance (MMA)

วันนี้ Meme Alliance (MMA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MMA เป็นUSD คือ 0.00231753 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MMA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MMA เป็น USD คือ $ 0.00231753 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Meme Alliance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MMA คือ $ 198.02K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MMA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MMA คือ 85.44M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MMA คือเท่าใด?
MMA ถึงราคา ATH ที่ 0.073829 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MMA คือเท่าไร?
MMA ถึงราคา ATL ที่ 0.0011163 USD
ปริมาณการเทรดของ MMA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MMA คือ -- USD
ปีนี้ MMA จะสูงขึ้นอีกไหม?
MMA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MMA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:57:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Meme Alliance (MMA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,600.01
$113,600.01$113,600.01

-0.90%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,035.59
$4,035.59$4,035.59

-1.49%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03610
$0.03610$0.03610

-22.26%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.5690
$3.5690$3.5690

-7.47%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$194.86
$194.86$194.86

-2.03%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,035.59
$4,035.59$4,035.59

-1.49%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,600.01
$113,600.01$113,600.01

-0.90%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$194.86
$194.86$194.86

-2.03%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6193
$2.6193$2.6193

-0.63%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19654
$0.19654$0.19654

-1.61%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009971
$0.009971$0.009971

-0.29%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.512
$1.512$1.512

+101.60%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000340
$0.0000000340$0.0000000340

+295.34%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.009840
$0.009840$0.009840

+293.60%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.512
$1.512$1.512

+101.60%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00204
$0.00204$0.00204

+104.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000081
$0.0000000000000000081$0.0000000000000000081

+80.00%