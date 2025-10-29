ราคาปัจจุบัน MAX วันนี้ คือ 0.00147106 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MAX วันนี้ คือ 0.00147106 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 MAX เป็น USD

$0.00147161
$0.00147161$0.00147161
-7.40%1D
MAX (MAX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:06:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MAX (MAX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00146841
$ 0.00146841$ 0.00146841
ต่ำสุด 24h
$ 0.00160423
$ 0.00160423$ 0.00160423
สูงสุด 24h

$ 0.00146841
$ 0.00146841$ 0.00146841

$ 0.00160423
$ 0.00160423$ 0.00160423

$ 0.207775
$ 0.207775$ 0.207775

$ 0.00107984
$ 0.00107984$ 0.00107984

-4.57%

-7.50%

-16.77%

-16.77%

ราคาเรียลไทม์ MAX (MAX) คือ $0.00147106 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMAX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00146841 และราคาสูงสุด $ 0.00160423 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MAX คือ $ 0.207775 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00107984

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MAX มีการเปลี่ยนแปลง -4.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.50% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -16.77% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MAX (MAX) ข้อมูลการตลาด

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

--
----

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

999.67M
999.67M 999.67M

999,671,822.094327
999,671,822.094327 999,671,822.094327

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MAX คือ $ 1.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MAX คือ 999.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 999671822.094327 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.47M

ประวัติราคา MAX (MAX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MAX เป็น USD เท่ากับ $ -0.000119350318530489
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MAX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009849498
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MAX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012212575
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MAX เป็น USD เท่ากับ $ -0.007393896597676762

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000119350318530489-7.50%
30 วัน$ -0.0009849498-66.95%
60 วัน$ -0.0012212575-83.01%
90 วัน$ -0.007393896597676762-83.40%

อะไรคือ MAX (MAX)

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.

Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.

Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา MAX (USD)

MAX (MAX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MAX (MAX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MAX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MAX ตอนนี้!

MAX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ MAX (MAX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MAX (MAX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MAXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MAX (MAX)

วันนี้ MAX (MAX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MAX เป็นUSD คือ 0.00147106 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MAX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MAX เป็น USD คือ $ 0.00147106 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MAX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MAX คือ $ 1.47M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MAX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MAX คือ 999.67M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MAX คือเท่าใด?
MAX ถึงราคา ATH ที่ 0.207775 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MAX คือเท่าไร?
MAX ถึงราคา ATL ที่ 0.00107984 USD
ปริมาณการเทรดของ MAX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MAX คือ -- USD
ปีนี้ MAX จะสูงขึ้นอีกไหม?
MAX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MAX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:06:47 (UTC+8)

