ราคาปัจจุบัน Matr1x วันนี้ คือ 0.0076942 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Matr1x วันนี้ คือ 0.0076942 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAX

ข้อมูลราคา MAX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MAX

โทเคโนมิกส์ MAX

การคาดการณ์ราคา MAX

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Matr1x โลโก้

Matr1x ราคา (MAX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MAX เป็น USD

$0.00770587
$0.00770587$0.00770587
-6.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Matr1x (MAX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:06:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Matr1x (MAX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00768245
$ 0.00768245$ 0.00768245
ต่ำสุด 24h
$ 0.00835419
$ 0.00835419$ 0.00835419
สูงสุด 24h

$ 0.00768245
$ 0.00768245$ 0.00768245

$ 0.00835419
$ 0.00835419$ 0.00835419

$ 0.474276
$ 0.474276$ 0.474276

$ 0.00723278
$ 0.00723278$ 0.00723278

-0.27%

-6.16%

-12.04%

-12.04%

ราคาเรียลไทม์ Matr1x (MAX) คือ $0.0076942 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMAX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00768245 และราคาสูงสุด $ 0.00835419 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MAX คือ $ 0.474276 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00723278

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MAX มีการเปลี่ยนแปลง -0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.16% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Matr1x (MAX) ข้อมูลการตลาด

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

--
----

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

151.35M
151.35M 151.35M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Matr1x คือ $ 1.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MAX คือ 151.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 800000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.16M

ประวัติราคา Matr1x (MAX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Matr1x เป็น USD เท่ากับ $ -0.000505350402014096
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matr1x เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020523024
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matr1x เป็น USD เท่ากับ $ -0.0027089862
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matr1x เป็น USD เท่ากับ $ -0.012534643876035518

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000505350402014096-6.16%
30 วัน$ -0.0020523024-26.67%
60 วัน$ -0.0027089862-35.20%
90 วัน$ -0.012534643876035518-61.96%

อะไรคือ Matr1x (MAX)

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Matr1x (USD)

Matr1x (MAX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Matr1x (MAX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Matr1x

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Matr1x ตอนนี้!

MAX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Matr1x (MAX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Matr1x (MAX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MAXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Matr1x (MAX)

วันนี้ Matr1x (MAX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MAX เป็นUSD คือ 0.0076942 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MAX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MAX เป็น USD คือ $ 0.0076942 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Matr1x คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MAX คือ $ 1.16M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MAX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MAX คือ 151.35M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MAX คือเท่าใด?
MAX ถึงราคา ATH ที่ 0.474276 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MAX คือเท่าไร?
MAX ถึงราคา ATL ที่ 0.00723278 USD
ปริมาณการเทรดของ MAX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MAX คือ -- USD
ปีนี้ MAX จะสูงขึ้นอีกไหม?
MAX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MAX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:06:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Matr1x (MAX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,993.03
$114,993.03$114,993.03

+0.30%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,116.20
$4,116.20$4,116.20

+0.47%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03946
$0.03946$0.03946

-15.03%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.4612
$3.4612$3.4612

-10.27%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.95
$199.95$199.95

+0.52%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,116.20
$4,116.20$4,116.20

+0.47%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,993.03
$114,993.03$114,993.03

+0.30%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.95
$199.95$199.95

+0.52%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6769
$2.6769$2.6769

+1.55%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20111
$0.20111$0.20111

+0.67%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009490
$0.009490$0.009490

-5.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.554
$1.554$1.554

+107.20%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.015128
$0.015128$0.015128

+505.12%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000406
$0.0000000406$0.0000000406

+372.09%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.554
$1.554$1.554

+107.20%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00181
$0.00181$0.00181

+81.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000071
$0.0000000000000000071$0.0000000000000000071

+57.77%