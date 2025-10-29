Matr1x ราคา (MAX)
-0.27%
-6.16%
-12.04%
-12.04%
ราคาเรียลไทม์ Matr1x (MAX) คือ $0.0076942 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMAX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00768245 และราคาสูงสุด $ 0.00835419 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MAX คือ $ 0.474276 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00723278
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MAX มีการเปลี่ยนแปลง -0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.16% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Matr1x คือ $ 1.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MAX คือ 151.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 800000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.16M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Matr1x เป็น USD เท่ากับ $ -0.000505350402014096
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matr1x เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020523024
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matr1x เป็น USD เท่ากับ $ -0.0027089862
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matr1x เป็น USD เท่ากับ $ -0.012534643876035518
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000505350402014096
|-6.16%
|30 วัน
|$ -0.0020523024
|-26.67%
|60 วัน
|$ -0.0027089862
|-35.20%
|90 วัน
|$ -0.012534643876035518
|-61.96%
Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT), Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.
Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.
